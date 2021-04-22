Anasayfa/

Foto Galeri/

22 Nis 2021 - 11:47

Acun Ilıcalı Sinirlenip, Rest Çekip Kalemini Kırmıştı! O İsim Açıklama Yaptı, Tekrar mı Geliyor? Survivor Çalkalanıyor...

TV8 ekranlarında Survivor heyecanı dur durak bilmeden büyük bir hızla devam ediyor. Survivor heyecanının yanı sıra aynı zamanda Survivor Panorama ve Survivor Ekstra programları da oldukça fazla kişi tarafından beğenilerek izleniyor. Acun Ilıcalı'nın sinirlenip rest çektiği, hatta kovduğu belirtilen o isim çok farklı bir açıklama yaptı! İşte şaşırtan o gerçek...