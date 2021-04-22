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- 22 Nis 2021 - 11:47 G: 22 Nis 2021 - 11:59

Acun Ilıcalı Sinirlenip, Rest Çekip Kalemini Kırmıştı! O İsim Açıklama Yaptı, Tekrar mı Geliyor? Survivor Çalkalanıyor...

TV8 ekranlarında Survivor heyecanı dur durak bilmeden büyük bir hızla devam ediyor. Survivor heyecanının yanı sıra aynı zamanda Survivor Panorama ve Survivor Ekstra programları da oldukça fazla kişi tarafından beğenilerek izleniyor. Acun Ilıcalı'nın sinirlenip rest çektiği, hatta kovduğu belirtilen o isim çok farklı bir açıklama yaptı! İşte şaşırtan o gerçek...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Survivor'da adada ortalık çok karışık. İzleyenlere nefes kesen bir ada macerası sunan Acun Ilıcalı'nın hamleleri yakından takip ediliyor. Bugün 75. bölümüyle ekranlara gelecek Survivor ve devamındaki programla ilgili şok eden bir iddia ortaya atılmıştı. Söylentilere göre Acun Ilıcalı o ismin kalemini kırmıştı! O isim bugün açıklama yaptı...

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22 Nis 2021 - 11:47 Ankara- Yaşam

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