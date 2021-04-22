Survivor Yarışmacı O Haberle Paramparça Oldu! Hayatının En Acı Haberini Aldı, Milyonlar Destek Olmak İçin Akın Etti! O İsim...

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yapım, her yıl olduğu gibi bu yılda reytinglerde çok büyük bir başarı elde ediyor. Her bölümde seyircisine farklı bir heyecan yaşatan sevilen yarışmanın yeni bölümleri de haftanın belli günlerinde ekranlara geliyor. Geçtiğimi yıllarda yarışmada yer alan ve çok sevilen bir yarışmacı ise aldığı haberle birlikte adeta yıkıldı.

Survivor'un 2016 yılında yer alan ve başarılı bir şekilde son 5'e adını altın harfeler yazdıran milli atlet, sevenlerini derinden üzdü. Aldığı acı haber, sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayan başarılı yarışmacı dikkatleri üzerine çekti.



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