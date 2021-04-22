Survivor Yarışmacı O Haberle Paramparça Oldu! Hayatının En Acı Haberini Aldı, Milyonlar Destek Olmak İçin Akın Etti! O İsim...
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasında yarışan bir isim hayatının en acı haberini aldı. Sosyal medyadan ise sevilen yarışmacıya binlerce yorum ve mesaj atıldı. Sevilen yarışmacı bir dönem Survivor yarışmasına damgasını vurmuş, her yaptığı hareket olay olmuştu. Şimdi ise aldığı acı haberle paramparça oldu.
Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yapım, her yıl olduğu gibi bu yılda reytinglerde çok büyük bir başarı elde ediyor. Her bölümde seyircisine farklı bir heyecan yaşatan sevilen yarışmanın yeni bölümleri de haftanın belli günlerinde ekranlara geliyor. Geçtiğimi yıllarda yarışmada yer alan ve çok sevilen bir yarışmacı ise aldığı haberle birlikte adeta yıkıldı.
Survivor'un 2016 yılında yer alan ve başarılı bir şekilde son 5'e adını altın harfeler yazdıran milli atlet, sevenlerini derinden üzdü. Aldığı acı haber, sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayan başarılı yarışmacı dikkatleri üzerine çekti.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>
22 Nis 2021 - 13:55 Ankara- Survivor 2021
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.