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- 22 Nis 2021 - 14:20 G: 22 Nis 2021 - 15:09

Hakan Altun'dan Kabus Gibi Haber Geldi! Hayranları Hiç Hazır Değildi, En Yakın Arkadaşı Tüm Detayları Açıkladı! Neler Oluyor?

Şarkılar Bizi Söyler programının en sevilen sunucularından olan başarılı şarkıcı sevenlerine kabus gibi haberi verdi. Hakan Altun, durumu acilleşince apar topar hastaneye kaldırıldı. Sevilen şarkıcının en yakın arkadaşı ise konu hakkında tüm detayları açıkladı. Hakan Altun'un son durumunun ne olduğunu araştırmak isteyenleri ise büyük bir üzüntü içinde kaldı. Neler oluyor?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Şarkılar Bizi Söyler çekimlerini durduracak kadar ciddi bir sorun oluştu. Hakan Altun çekimler öncesinde rahatsızlandı. Rahatsızlanan Hakan Altun, hastaneye kaldırıldı. Amerikan Hastanesinde yoğun bakıma alınan ünlü şarkıcı hayranlarını korkuttu. Tedavi altına alınan başarılı şarkıcının sevenleri ise Altun'dan haber almak için sosyal medyayı ayağa kaldırdı. 

Sevilen şarkıcı 2007 yılında ise 2,5 saat süren bir ameliyat olmuş ve başarıyla çıkmıştı. Şarkıcının beynin sağ tarafında bulunan iyi huylu ve mandalina büyüklüğündeki tümör ameliyatla birlikte alınmıştı. Şimdi yeniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Hakan Altun, yüreklerin ağızlara gelmesine neden oldu.

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22 Nis 2021 - 14:20 Ankara- Magazin

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