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22 Nis 2021 - 14:20

Hakan Altun'dan Kabus Gibi Haber Geldi! Hayranları Hiç Hazır Değildi, En Yakın Arkadaşı Tüm Detayları Açıkladı! Neler Oluyor?

Şarkılar Bizi Söyler programının en sevilen sunucularından olan başarılı şarkıcı sevenlerine kabus gibi haberi verdi. Hakan Altun, durumu acilleşince apar topar hastaneye kaldırıldı. Sevilen şarkıcının en yakın arkadaşı ise konu hakkında tüm detayları açıkladı. Hakan Altun'un son durumunun ne olduğunu araştırmak isteyenleri ise büyük bir üzüntü içinde kaldı. Neler oluyor?