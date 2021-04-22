Otomotiv Sektöründe Pandemi Çıkmazı! Otokoç 2. El Sektörüne Giriyor!
Pandemi sürecinde çıkmazsa giren otomobil sektörüne bir darbede çip tedarikinden gelmişti. Farklı arayışlar arayan firmalardan bir tanesi de Otokoç oldu. Otokoç 2. El, satın alma hizmetini devreye aldı. Otokoç Otomotiv güvencesiyle araç sahipleri, araçlarını değerinde ve anında nakit avantajıyla satma imkanına kavuşuyor. İşte detaylar...
Otokoç Otomotiv çatısı altında çözüm sağlayan Otokoç 2. El, satın alma hizmetini devreye aldı.
Otokoç 2. El açıklamasına göre, araçları; yaşına, modeline ve hasar durumuna göre değerlendirildikten sonra Otokoç 2. El internet sitesinde ya da şubelerinde fiyatlandırılan müşteriler, satış işlemlerini herhangi bir sürpriz veya istenmeyen tecrübe yaşamadan anında ve nakit olarak gerçekleştirebiliyor.
Satın alma hizmetiyle ilgili ayrıntılı bilgi ve değerlendirme için müşterilerin Otokoç Otomotiv çatısı altında hizmet veren Otokoç 2. el showroomları, Otokoç/Birmot şubeleri veya Otokoç 2. El internet sitesine ulaşmaları yeterli oluyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.