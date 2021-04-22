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- 22 Nis 2021 - 15:36 G: 22 Nis 2021 - 15:37

Otomotiv Sektöründe Pandemi Çıkmazı! Otokoç 2. El Sektörüne Giriyor!

Pandemi sürecinde çıkmazsa giren otomobil sektörüne bir darbede çip tedarikinden gelmişti. Farklı arayışlar arayan firmalardan bir tanesi de Otokoç oldu. Otokoç 2. El, satın alma hizmetini devreye aldı. Otokoç Otomotiv güvencesiyle araç sahipleri, araçlarını değerinde ve anında nakit avantajıyla satma imkanına kavuşuyor. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Otokoç Otomotiv çatısı altında çözüm sağlayan Otokoç 2. El, satın alma hizmetini devreye aldı.

Otokoç 2. El açıklamasına göre, araçları; yaşına, modeline ve hasar durumuna göre değerlendirildikten sonra Otokoç 2. El internet sitesinde ya da şubelerinde fiyatlandırılan müşteriler, satış işlemlerini herhangi bir sürpriz veya istenmeyen tecrübe yaşamadan anında ve nakit olarak gerçekleştirebiliyor.

Satın alma hizmetiyle ilgili ayrıntılı bilgi ve değerlendirme için müşterilerin Otokoç Otomotiv çatısı altında hizmet veren Otokoç 2. el showroomları, Otokoç/Birmot şubeleri veya Otokoç 2. El internet sitesine ulaşmaları yeterli oluyor.

22 Nis 2021 - 15:36 AA İstanbul- Yaşam

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