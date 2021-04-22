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- 22 Nis 2021 - 15:28 G: 22 Nis 2021 - 16:01

Survivor'da Bir Değil Tam İki Diskalifiye! Ünlüler Takımı Paramparça Oldu, Acun Ilıcalı Son Kararını Verdi! Adada Tüm Dengeler Değişiyor...

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmaları arasında yerini alan Survivor'da dengeler tamamen değişiyor. Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmada artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacak. Acil durum konseyini yayınladığı fragmanda gösteren Survivor yarışmasından bir değil tam anlamıyla iki isim elenecek. Adada bulunan bir yarışmacının yanında adada bulunmayan bir yarışmacının elenmesiyle ünlüler takımı tamamen paramparça olacak.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Son zamanlarda tansiyonu yüksek olan başarılı yarışmada ipler iyice gerginleşmişti. Geceye damgasını vuran yarışmanın son bölümünde ise heyecanlı anlar yaşanmıştı. Sevilerek izlenen yarışmanın son bölümünden sonra ise ekranlara gelen fragman kafalarda soru işareti bıraktı. Yarışmadan kim elenecek, elenen isimler kim olacak? İşte tüm detaylar... 

Ödül oyunundan hemen sonra yaşanacak olan acil durum konseyinde çok ciddi bir konu gündeme gelecek. Acun Ilıcalı ise fragmanda "Survivor'da acil durum konseyine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün itibariyle adadan bir yarışmacımız Survivor'dan ayrılmak zorunda" sözlerini dile getirdi.

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22 Nis 2021 - 15:28 Ankara- Survivor 2021

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