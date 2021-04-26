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- 26 Nis 2021 - 20:32

Acun Ilıcalı'nın Canı, Ciğeri Gitti! Acilen Hastaneye Kaldırdılar, Büyük Şok! Milyonlar Donakaldı, Herkes "Kovuldu" Diyordu...

TV8 ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Survivor Ekstra haftanın belli günlerinde ekranlara geliyor. Her bölümde birbirinden özel açıklamaların yapıldığı Survivor Ekstra'da yarışmacıların performanslarından olaylara tepkilerine kadar birçok konu ele alınıyor. Programda yer alan bir sunucu ise nokta atışı açıklamalar yapıyordu fakat son zamanlarda ekranlarda yer almaması birçok iddiayı da gündeme getirdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sevilen sunucu aynı zamanda Survivor 2010 yarışmasının başarılı yarışmacılarından biriydi. Yarışmanın ilk zamanlarından elenene kadar başarılı bir şekilde performansını konuşturan ismin daha sonra elinden Acun Ilıcalı tutmuş ve Survivor Ekstre yarışmasına sunucu olarak oturtmuştu. Survivor Ekstra'da vermiş olduğu açıklamalarla gözde sunucusu olmuştu. 

Survivor Ekstra'da uzun bir süredir yer almayan ismin hakkında birçok iddia gündeme bomba gibi düşmüştü. Acun Ilıcalı'yı yanlış yaptığı, Acun Ilıcalı ile çok sert bir tartışma yaşandığı hakkında çıkan tüm iddialara cevap niteliğinde bir yanıt sonunda geldi. Fakat sunucunun sevenleri yine çok üzüldü.

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26 Nis 2021 - 20:32 Ankara- Survivor 2021

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