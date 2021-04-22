Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Hastanelik Oldu! Ortalık Fena Halde Karıştı, Programdan Ayrılmak Zorunda Kaldı! Meğer Perde Arkasındaki Sır…

Sevilen sunucu aynı zamanda Survivor 2010 yarışmasının başarılı yarışmacılarından biriydi. Yarışmanın ilk zamanlarından elenene kadar başarılı bir şekilde performansını konuşturan ismin daha sonra elinden Acun Ilıcalı tutmuş ve Survivor Ekstre yarışmasına sunucu olarak oturtmuştu. Survivor Ekstra'da vermiş olduğu açıklamalarla gözde sunucusu olmuştu.

Survivor Ekstra'da uzun bir süredir yer almayan ismin hakkında birçok iddia gündeme bomba gibi düşmüştü. Acun Ilıcalı'yı yanlış yaptığı, Acun Ilıcalı ile çok sert bir tartışma yaşandığı hakkında çıkan tüm iddialara cevap niteliğinde bir yanıt sonunda geldi. Fakat sunucunun sevenleri yine çok üzüldü.



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