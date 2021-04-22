Haberler Ankara Haberler Ankara
- 22 Nis 2021 - 17:59 G: 22 Nis 2021 - 18:10

Koronavirüs'te Ekonomisi En Fazla Zararı Görmüştü! ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düştü!

Pandemi ile birlikte ekonomisi en çok sarsılan ülkelerden olan ABD, kriz ile birlikte rekor işsizlik oranına ulaşmıştı. Biden'ın ekonomik destek paketleri ile birlikte ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü sürdürdü. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Nisan ile biten haftada 547 bine inerek gerilemeye devam etti ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olmaya başladığı Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 17 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 39 bin kişi azalarak 547 bin oldu.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren ve bir önceki haftanın ardından Kovid-19 salgınının etkili olmaya başladığı 14 Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerileyen verinin, 617 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 576 binden 586 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 27 bin 750 azalarak 651 bin oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları da 10 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya göre 34 bin azalışla 3 milyon 674 bin olarak kaydedildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yıl 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları, Kovid-19 salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.

Analistler, Kovid-19'a karşı aşılamanın hız kazanması, Biden hükümetinin 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi ve ekonominin normalleşmesine yönelik gelişmelerin iş gücü piyasasını desteklediğini belirti.

22 Nis 2021 - 17:59 AA - Dünya

# DÜNYADAN İLE İLİŞKİLİ:
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Onayladı! FETÖ Ve PKK İbaresi Yine Düzeltilmedi! mask
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Onayladı! FETÖ Ve PKK İbaresi Yine Düzeltilmedi!
UEFA Resti İşe Yaramıştı! Başkan Yardımcısı Krizi Değerlendirdi! mask
UEFA Resti İşe Yaramıştı! Başkan Yardımcısı Krizi Değerlendirdi!
'Avrupa Süper Ligi' Varlığını Sürdürüyor! Barcelona Kulüp Başkanı: "Avrupa Süper Ligi Bir Zorunluluk" mask
'Avrupa Süper Ligi' Varlığını Sürdürüyor! Barcelona Kulüp Başkanı: "Avrupa Süper Ligi Bir Zorunluluk"
Önce Yasakladılar Şimdide Tedarik İçin El Ele Verdiler! Avrupa Birliği'nden AstraZeneca'ya Destek! mask
Önce Yasakladılar Şimdide Tedarik İçin El Ele Verdiler! Avrupa Birliği'nden AstraZeneca'ya Destek!
Japonya'dan Dünyaya Kötü Haber! Kovid-19'un Daha Bulaşıcı Türü Tespit Edildi! mask
Japonya'dan Dünyaya Kötü Haber! Kovid-19'un Daha Bulaşıcı Türü Tespit Edildi!
Real Madrid Avrupa Süper Lig'inden Vazgeçmiyor! Kulüp Başkanı Perez: "Proje Beklemeye Alındı!" mask
Real Madrid Avrupa Süper Lig'inden Vazgeçmiyor! Kulüp Başkanı Perez: "Proje Beklemeye Alındı!"
Başlamadan Dağıldı, Avrupa Süper Ligi'ne Kötü Haber! Atletico Madrid ve Inter'de Vazgeçti! mask
Başlamadan Dağıldı, Avrupa Süper Ligi'ne Kötü Haber! Atletico Madrid ve Inter'de Vazgeçti!
Avrupa Süper Ligi Tehditlere Boyun Eğmiyor! Futbol Krizi Çözülemiyor! mask
Avrupa Süper Ligi Tehditlere Boyun Eğmiyor! Futbol Krizi Çözülemiyor!
Çip Krizi ABD'ye Sıçradı! Dünya Devi Subaru Üretimi Durdurdu! mask
Çip Krizi ABD'ye Sıçradı! Dünya Devi Subaru Üretimi Durdurdu!
Biden'dan Irkçılık İçin Önemli Açıklama! "George Floyd'un Öldürülmesi Vahşi Bir Cinayettir!" mask
Biden'dan Irkçılık İçin Önemli Açıklama! "George Floyd'un Öldürülmesi Vahşi Bir Cinayettir!"
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Onayladı! FETÖ Ve PKK İbaresi Yine Düzeltilmedi! mask
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Onayladı! FETÖ Ve PKK İbaresi Yine Düzeltilmedi!
Bakan Koca Açıklamıştı! Aşı İkna Ekipleri Göreve Başladı! mask
Bakan Koca Açıklamıştı! Aşı İkna Ekipleri Göreve Başladı!
Survivor Yarışmacısı Bastı İsyanı! Adı Aşk Dedikodularına Karışınca Çileden Çıktı! İşin İçine Poyraz Bile Girdi! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışmacısı Bastı İsyanı! Adı Aşk Dedikodularına Karışınca Çileden Çıktı! İşin İçine Poyraz Bile Girdi! Neler Oluyor?
Beşiktaş Şampiyonluğa Hazırlanıyor! Başkan Çebi'nin İnancı Tam! mask
Beşiktaş Şampiyonluğa Hazırlanıyor! Başkan Çebi'nin İnancı Tam!
Thodex Mağdurlarına Çağrı Geldi! "Mutlaka Suç Duyurusunda Bulunun!" mask
Thodex Mağdurlarına Çağrı Geldi! "Mutlaka Suç Duyurusunda Bulunun!"
İbo Show'da Tarihi Değişiklik! Konsept ve Konukların Sayısı Tamamen Değişti! İmparator Televizyon Dünyasına Resmen Devrim Yaptı! mask
İbo Show'da Tarihi Değişiklik! Konsept ve Konukların Sayısı Tamamen Değişti! İmparator Televizyon Dünyasına Resmen Devrim Yaptı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL