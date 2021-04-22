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- 22 Nis 2021 - 18:22 G: 22 Nis 2021 - 18:31

Bakan Ziya Selçuk'tan Öğrencilere Çağrı! "Pencerelerden İstiklal Marşı'mızı Söylemelerini İstiyorum!"

23 Nisan bu yıl pandeminin gölgesinde buruk bir heyecanla kutlanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'da bu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin, "Çocuklarımızın yine pencerelerden İstiklal Marşı'mızı söylemeleri, bayraklarımızı asmaları, camları süslemeleri ve onlarla beraber uzaktan eğitimde de olsa bazı faaliyetler yapmaları artarak devam edecek." dedi.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Selçuk, Valiliği ziyaret etti.

Şeref Defteri'ni imzalayan Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mardin'de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

23 Nisan Haftası çerçevesinde, Mardin ziyaretinin ve yapacakları faaliyetlerin ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Selçuk, öğretmenler ve yöneticilerle ilin bütün eğitim meselelerini konuşmak, çeşitli istişarelerde bulunmak ve salgın dönemindeki eğitimin niteliği konusunda daha ileri çalışmalar yapmak için kentte bulunduklarını bildirdi.

"Çocuklarımızın mutlu olması, çocuklarımızın sosyal, duygusal gelişimlerinin daha sağlıklı oluşması için neler yapabiliriz, 23 Nisan Haftası'nda hangi çalışmalar gerçekleştirilebilir, bunun da bazı örneklerini burada yaşamış olacağız." diyen Selçuk, eğitime yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti.

Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına değinerek, şunları kaydetti:

"Yarın ki törenlerle, toplantılarla bu sene, '23 Nisan kutlu olsun' ifadesi yerine, 'mutlu olsun' ifadesi, yani 23 Nisan'ın mutlu olması şeklinde bir değerlendirmemiz söz konusu. Öğretmenlerimizle, çocuklarımızla çok zengin faaliyetlerimiz olacak. Bunları da gün içerisinde görme imkanımız olacak. Yarın da yine hafta sonuna kadar da bu çalışmalarımız sürecek. Çocuklarımızın yine pencerelerden İstiklal Marşı'mızı söylemeleri, bayraklarımızı asmaları, camları süslemeleri ve onlarla beraber uzaktan eğitimde de olsa bazı faaliyetler yapmaları artarak devam edecek. EBA Televizyonu'ndaki çalışmalarımız, 23 Nisan kutlamaları da sürdürülecek. Ayrıca çocuklar için de bir özel küçük gazete çıkarıyoruz. Onu da ilan edeceğiz inşallah gün içerisinde. Faaliyetlerimiz devam edecek."

Vali Mahmut Demirtaş da birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mardin'de, Bakan Ziya Selçuk'u ağırlamaktan büyük bir onur duyduklarını vurguladı.

Bakan Selçuk daha sonra Vali Demirtaş ile görüştü.

Ziyarette, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ve İl Başkanı Faruk Kılıç da yer aldı.

22 Nis 2021 - 18:22 AA Mardin- Gündem

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