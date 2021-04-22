İbo Show'da Tarihi Değişiklik! Konsept ve Konukların Sayısı Tamamen Değişti! İmparator Televizyon Dünyasına Resmen Devrim Yaptı!

Her hafta ekranlara farklı 4 ya da 5 konuk davet eden başarılı yapım, bu hafta sadece 1 ismi konuk olarak ağırlayacak. Konuk olarak katılan isimle birlikte programın formatı tamamen değişti. Müzik şölenin ve özel açıklamaların yapıldığı program artık farklı bir şekilde yoluna devam edecek. Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü ekranlara gelen son bölümde ise konuk olarak davet edilen isimler; Deniz Seki, Erkan Petekkaya, İrem Derici ve Sinan Akçıl olmuştu.

Bu hafta programa katılacak olan tek isim ise Zekeriya Ünlü olacak. Programda müzik şöleni yaşatacak olan Zekeriya Ünlü çok özel açıklamalarda yaparak merak edilen tüm soruları cevaplayacak. Programın formatı ise katılacak olan Zekeriya Ünlü için tamamen değişti. Farklı bir konseptle seyircisi karşısına çıkacak olan İbo Show hayranlarını mest edecek.





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