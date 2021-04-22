İbo Show'da Tarihi Değişiklik! Konsept ve Konukların Sayısı Tamamen Değişti! İmparator Televizyon Dünyasına Resmen Devrim Yaptı!
STAR TV ekranlarının ne sevilen programlarından biri olan İbo Show'da konsept değişikliği! rakiplerinin son zamanlarda çoğaldığı İbo Show, skandal bir değişikliğe gitti. 9 yıl aradan sonra ekranlara gelen başarılı yapımın her bölümü seyircileri sayesinde reytinglerde rekorları kırarak yoluna devam ediyor. İmparator ve Büyük Usta Tatlıses'in sunumuyla gerçekleşen İbo Show'un yeni bölümü geceye damgasını vuracak!
Her hafta ekranlara farklı 4 ya da 5 konuk davet eden başarılı yapım, bu hafta sadece 1 ismi konuk olarak ağırlayacak. Konuk olarak katılan isimle birlikte programın formatı tamamen değişti. Müzik şölenin ve özel açıklamaların yapıldığı program artık farklı bir şekilde yoluna devam edecek. Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü ekranlara gelen son bölümde ise konuk olarak davet edilen isimler; Deniz Seki, Erkan Petekkaya, İrem Derici ve Sinan Akçıl olmuştu.
Bu hafta programa katılacak olan tek isim ise Zekeriya Ünlü olacak. Programda müzik şöleni yaşatacak olan Zekeriya Ünlü çok özel açıklamalarda yaparak merak edilen tüm soruları cevaplayacak. Programın formatı ise katılacak olan Zekeriya Ünlü için tamamen değişti. Farklı bir konseptle seyircisi karşısına çıkacak olan İbo Show hayranlarını mest edecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.