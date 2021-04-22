Survivor Yarışmacısı Bastı İsyanı! Adı Aşk Dedikodularına Karışınca Çileden Çıktı! İşin İçine Poyraz Bile Girdi! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en başarılı yarışmalarından biri olan Survivor'da bir yarışmacı bastı isyanı. Adı sık sık gündeme Poyraz'la birlikte gelince çileden çıktı. Her hafta farklı bir ismin yarışmadan elendiği Survivor'da sadece 2 hafta kalabilmiş olan Sancakay'ın son zamanlarda ismi Poyraz'la anılmaya başlamıştı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun açıklamasından sonra ok işaretlerini üzerine taşıyan Sancakay, dikkatleri üzerine çekti.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yapımda geçtiğimiz haftalarda Aleyna Kalaycıoğlu, Poyraz'ın kendisinden uzaklaşmasının asıl sebebi olarak Sancakay'ı işaret etmişti. Konseyde Poyraz'la karşı karşıya gelen Aleyna Kalaycıoğlu, akılların yerinden uçmasına neden olacak bir açıklama yapmıştı.
Survivor'da Aleyna Kalaycıoğlu; "Sancakay Poyraz'dan hoşlanıyordu. Kendisi söylemiş oldu. Bu yüzden beni potansiyel çekince olarak görmüş oldu ve aramızı bozdu" sözlerini dile getirmişti. Bunun üzerine Poyraz ise "Acun abi ben aşk adasına gelmedim" yanıtını vermişti. Sancakay Ilım Morgül ise konu hakkında çok sert bir yorum yapmıştı.
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22 Nis 2021 - 18:52 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.