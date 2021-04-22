Survivor Yarışmacısı Bastı İsyanı! Adı Aşk Dedikodularına Karışınca Çileden Çıktı! İşin İçine Poyraz Bile Girdi! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yapımda geçtiğimiz haftalarda Aleyna Kalaycıoğlu, Poyraz'ın kendisinden uzaklaşmasının asıl sebebi olarak Sancakay'ı işaret etmişti. Konseyde Poyraz'la karşı karşıya gelen Aleyna Kalaycıoğlu, akılların yerinden uçmasına neden olacak bir açıklama yapmıştı.

Survivor'da Aleyna Kalaycıoğlu; "Sancakay Poyraz'dan hoşlanıyordu. Kendisi söylemiş oldu. Bu yüzden beni potansiyel çekince olarak görmüş oldu ve aramızı bozdu" sözlerini dile getirmişti. Bunun üzerine Poyraz ise "Acun abi ben aşk adasına gelmedim" yanıtını vermişti. Sancakay Ilım Morgül ise konu hakkında çok sert bir yorum yapmıştı.



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