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- 22 Nis 2021 - 19:42 G: 22 Nis 2021 - 20:31

Demet Özdemir ve Engin Öztürk Evlendi! Milyonlarca Kişiye Duyurdular, Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdılar! Nikahları Resmen Kıyıldı ama Durum Çok Farklı!

Son zamanların en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Demet Özdemir ve Engin Öztürk, sosyal medyanın en çok beğendiği isimlerden biri olarak hayranlarının karşısına çıkıyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden sonra ününü ün katan başarılı çift, yoğun bir ilgi görüyor. Çiftten gelen son haber ise milyonlarca hayranını şok içerisinde bıraktı. Ekranların en sevilen iki ismi, evlenme kararı aldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi son zamanlarda Twitter ve Instagram’da hayranlarından en fazla etkileşim alan diziler arasında yerini alıyor. Dizinin başrolünde yer alan Engin Öztürk ve Demet Özdemir ikilisi ise uyumlarından dolayı birbirlerine çok yakıştırılıyor. İkiliden gelen son haber ise seyircinin şok içinde kalmasına neden oldu. İki evlendi ama durum çok farklı! 

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Demet Özdemir, Engin Öztürk ile dünya evine girdiğini resmen gösterdi. Çiftin her hareketi özellikle Doğduğun Ev Kaderindir izleyicisi tarafından merakla takip ediliyor. İkilinin her adımları sosyal medyada ve magazin dünyasında birden patlıyor! Son paylaşımları ise soğuk duş etkisi aldırdı.

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22 Nis 2021 - 19:42 Ankara- Magazin

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