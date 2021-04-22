Savaşçı Dizisinin Berk Oktay’ı Yeniden Time Döndü! Meğer İşin Aslı Çok Farklıymış! Gündem Fena Çalkalanıyor! Bundan Sonrası Kıyamet…

Başrollerinde Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Serenay Aktaş ve Ediz Hun, Sarp Levendoğlu ile Murat Sezerli gibi isimlerin bulunduğu başarılı yapım sevilerek takip ediliyor. Cumartesi günü ekranlara gelecek olan Savaşçı dizisinde bir ismin aslında çok farklı bir şekilde taraf değiştirdiği resmen gözükecek.

Ekranlardaki başarısına kaldığı yerden devam eden güçlü yapım, 99 bölümünü yayınlayıp uzun bir süre ekranlarda olmamıştı. Dizinim 100. bölümü yeniden FOX TV ekranlarına döndüğünde ise hiçbir şey eskisi gibi kalmamıştı. Dizinin oyuncularında yaşanılan değişikliklerin hemen yanında hikayesinde de çok büyük ve kritik gelişmeler yaşanmıştı.



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