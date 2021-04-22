Haberler Ankara Haberler Ankara
- 22 Nis 2021 - 20:22 G: 22 Nis 2021 - 21:21

Savaşçı Dizisinin Berk Oktay’ı Yeniden Time Döndü! Meğer İşin Aslı Çok Farklıymış! Gündem Fena Çalkalanıyor! Bundan Sonrası Kıyamet…

FoX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Savaşçı dizisinde son dakika gelişmesi yaşandı. Dizinin yeni Berk Oktay'ı olarak bilinen Tamer Karadağlı yeniden Kılıç Timine dönüyor. Sevilen oyuncu ilk bölümden başarılı bir şekilde Oktay karakterine hayat veriyor. Her bölümde seyircisini daha çok etkisi altına alan Savaşçı dizisi başarılı bir şekilde ekranlara dönüşünü sağlamıştı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerinde Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Serenay Aktaş ve Ediz Hun, Sarp Levendoğlu ile Murat Sezerli gibi isimlerin bulunduğu başarılı yapım sevilerek takip ediliyor. Cumartesi günü ekranlara gelecek olan Savaşçı dizisinde bir ismin aslında çok farklı bir şekilde taraf değiştirdiği resmen gözükecek.  

Ekranlardaki başarısına kaldığı yerden devam eden güçlü yapım, 99 bölümünü yayınlayıp uzun bir süre ekranlarda olmamıştı. Dizinim 100. bölümü yeniden FOX TV ekranlarına döndüğünde ise hiçbir şey eskisi gibi kalmamıştı. Dizinin oyuncularında yaşanılan değişikliklerin hemen yanında hikayesinde de çok büyük ve kritik gelişmeler yaşanmıştı.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

22 Nis 2021 - 20:22 Ankara- Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yasak Elma Dizisinde Kimin Öleceği Resmen Ortaya Çıktı! Cansu’nun Estirdiği Terörden Bir Kişi Yaralanıyor Bir Kişi Ölüyor! Başrole Acı Veda... mask
Yasak Elma Dizisinde Kimin Öleceği Resmen Ortaya Çıktı! Cansu’nun Estirdiği Terörden Bir Kişi Yaralanıyor Bir Kişi Ölüyor! Başrole Acı Veda...
Sadakatsiz Dizisini Ortadan Kaldıracak Etken Gözüktü! Sadece Bir Kez Daha Bunu Yaparsa, Sadakatsiz Dizisi Ortadan Kalkacak! Final Mi Yapıyor? mask
Sadakatsiz Dizisini Ortadan Kaldıracak Etken Gözüktü! Sadece Bir Kez Daha Bunu Yaparsa, Sadakatsiz Dizisi Ortadan Kalkacak! Final Mi Yapıyor?
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Seyirci Artık Bıktı, Tükendi! Sadece Eski Bölümlerin Hatırına İzleniyor! Youtube Kanalında İstila Başladı! mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Seyirci Artık Bıktı, Tükendi! Sadece Eski Bölümlerin Hatırına İzleniyor! Youtube Kanalında İstila Başladı!
Camdaki Kız Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2021 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2021 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2021 Bir Zamanlar Kıbrıs Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2021 Bir Zamanlar Kıbrıs Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Alev Alev Dizisi 24. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2021 Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Alev Alev Dizisi 24. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2021 Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mucize Doktor Dizisi 59. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mucize Doktor Dizisi 59. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 93. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 93. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mucize Doktor Dizisinde Final Tarihi Kesinleşti! FOX TV "Bu Kadar Yeter" Dedi! O Tarihten Sonra Bir Bölüm Bile Yayınlanmayacak! Neler Oluyor? mask
Mucize Doktor Dizisinde Final Tarihi Kesinleşti! FOX TV "Bu Kadar Yeter" Dedi! O Tarihten Sonra Bir Bölüm Bile Yayınlanmayacak! Neler Oluyor?
Akrep Dizisi 19. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akrep Dizisi 19. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Camdaki Kız Dizisinin Güzelinden Evlilik Açıklaması! Nikah Masasına Mı Oturuyor? Bu Açıklama Dengeleri Değiştirir! Neler Oluyor? mask
Camdaki Kız Dizisinin Güzelinden Evlilik Açıklaması! Nikah Masasına Mı Oturuyor? Bu Açıklama Dengeleri Değiştirir! Neler Oluyor?
Hande Erçel Çileden Çıkarttı! Milyonlar Artık Saklanılan Şeylerden İrite Oldu! Tek Tek Takipçileri Çıkıyor! "İşkence Gibi İlişki!" mask
Hande Erçel Çileden Çıkarttı! Milyonlar Artık Saklanılan Şeylerden İrite Oldu! Tek Tek Takipçileri Çıkıyor! "İşkence Gibi İlişki!"
Savaşçı Dizisinin Berk Oktay’ı Yeniden Time Döndü! Meğer İşin Aslı Çok Farklıymış! Gündem Fena Çalkalanıyor! Bundan Sonrası Kıyamet… mask
Savaşçı Dizisinin Berk Oktay’ı Yeniden Time Döndü! Meğer İşin Aslı Çok Farklıymış! Gündem Fena Çalkalanıyor! Bundan Sonrası Kıyamet…
Demet Özdemir ve Engin Öztürk Evlendi! Milyonlarca Kişiye Duyurdular, Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdılar! Nikahları Resmen Kıyıldı ama Durum Çok Farklı! mask
Demet Özdemir ve Engin Öztürk Evlendi! Milyonlarca Kişiye Duyurdular, Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdılar! Nikahları Resmen Kıyıldı ama Durum Çok Farklı!
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Onayladı! FETÖ Ve PKK İbaresi Yine Düzeltilmedi! mask
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Onayladı! FETÖ Ve PKK İbaresi Yine Düzeltilmedi!
Bakan Koca Açıklamıştı! Aşı İkna Ekipleri Göreve Başladı! mask
Bakan Koca Açıklamıştı! Aşı İkna Ekipleri Göreve Başladı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL