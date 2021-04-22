Savaşçı Dizisinin Berk Oktay’ı Yeniden Time Döndü! Meğer İşin Aslı Çok Farklıymış! Gündem Fena Çalkalanıyor! Bundan Sonrası Kıyamet…
FoX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Savaşçı dizisinde son dakika gelişmesi yaşandı. Dizinin yeni Berk Oktay'ı olarak bilinen Tamer Karadağlı yeniden Kılıç Timine dönüyor. Sevilen oyuncu ilk bölümden başarılı bir şekilde Oktay karakterine hayat veriyor. Her bölümde seyircisini daha çok etkisi altına alan Savaşçı dizisi başarılı bir şekilde ekranlara dönüşünü sağlamıştı.
Başrollerinde Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Serenay Aktaş ve Ediz Hun, Sarp Levendoğlu ile Murat Sezerli gibi isimlerin bulunduğu başarılı yapım sevilerek takip ediliyor. Cumartesi günü ekranlara gelecek olan Savaşçı dizisinde bir ismin aslında çok farklı bir şekilde taraf değiştirdiği resmen gözükecek.
Ekranlardaki başarısına kaldığı yerden devam eden güçlü yapım, 99 bölümünü yayınlayıp uzun bir süre ekranlarda olmamıştı. Dizinim 100. bölümü yeniden FOX TV ekranlarına döndüğünde ise hiçbir şey eskisi gibi kalmamıştı. Dizinin oyuncularında yaşanılan değişikliklerin hemen yanında hikayesinde de çok büyük ve kritik gelişmeler yaşanmıştı.
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22 Nis 2021 - 20:22 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.