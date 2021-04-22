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- 22 Nis 2021 - 20:50 G: 22 Nis 2021 - 21:55

Hande Erçel Çileden Çıkarttı! Milyonlar Artık Saklanılan Şeylerden İrite Oldu! Tek Tek Takipçileri Çıkıyor! "İşkence Gibi İlişki!"

Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen yıldızlarından biri olan Hande Erçel hayranlarını çileden çıkartı. Dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte sevilen oyuncunun soluğu Maldivler'de Kerem Bürsin'le birlikte yer alması sevenlerinin büyük bir şok yaşamasına neden olmuştu. Dizide ikili sevgili rolünü başarılı bir şekilde oynarken aşk dedikoduları da hızla artmıştı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Aşk iddialarının hemen arkasından ise dizide bölüm başı 100.000 lira kazandıkları söylenirken tatillerinin bedavaya yaptıkları da çok konuşulmaya başlanmıştı. Sevilen iki oyuncunun Instagram'dan paylaşım yaparak ücretsiz bir şekilde tatil yaptıkları konuşulurken en sonunda hayranları çileden çıktı. Kerem Bürsin'le tatile gittikleri gözükürken hayranlarından bu durumu saklamaları ise takipçilerini irite etti. 

Birçok sosyal medya kullanıcı konu hakkında "Artık bizde yorulduk, ilişkiniz varsa bile bilin ki işkence gibi" sözlerini dile getirdi. Başarılı iki ünlü oyuncunun gözlerden uzak tatilleri merak konusu olmuştu. Maldivler'e kısa bir süre önce ablası, eniştesi ve minik yeğeni Mavi'de gelmişti. İlk önce Kerem Bürsin'le birlikte tatile giden Hande Erçel, dikkatleri şimdiden ablasına çevirdi.

22 Nis 2021 - 20:50 Ankara- Magazin

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