Hande Erçel'e Büyük Şok! Piyasadan Siliniyor... Hayranları İsyan Etti! Bir Bir Takibi Bırakıyorlar... "Ne Yapıyorsun Sen Erçel?", "Hadi Artık"
Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen yıldızlarından biri olan Hande Erçel hayranlarını çileden çıkartı. Dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte sevilen oyuncunun soluğu Maldivler'de Kerem Bürsin'le birlikte yer alması sevenlerinin büyük bir şok yaşamasına neden olmuştu. Dizide ikili sevgili rolünü başarılı bir şekilde oynarken aşk dedikoduları da hızla artmıştı.
Aşk iddialarının hemen arkasından ise dizide bölüm başı 100.000 lira kazandıkları söylenirken tatillerinin bedavaya yaptıkları da çok konuşulmaya başlanmıştı. Sevilen iki oyuncunun Instagram'dan paylaşım yaparak ücretsiz bir şekilde tatil yaptıkları konuşulurken en sonunda hayranları çileden çıktı. Kerem Bürsin'le tatile gittikleri gözükürken hayranlarından bu durumu saklamaları ise takipçilerini irite etti.
Birçok sosyal medya kullanıcı konu hakkında "Artık bizde yorulduk, ilişkiniz varsa bile bilin ki işkence gibi" sözlerini dile getirdi. Başarılı iki ünlü oyuncunun gözlerden uzak tatilleri merak konusu olmuştu. Maldivler'e kısa bir süre önce ablası, eniştesi ve minik yeğeni Mavi'de gelmişti. İlk önce Kerem Bürsin'le birlikte tatile giden Hande Erçel, dikkatleri şimdiden ablasına çevirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.