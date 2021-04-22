Camdaki Kız Dizisinin Güzelinden Evlilik Açıklaması! Nikah Masasına Mı Oturuyor? Bu Açıklama Dengeleri Değiştirir! Neler Oluyor?

Camdaki Kız dizisiyle Perşembe akşamı ekranlara gelen başarılı dizinin kadrosunda yer alan Hande Atazi ekranlarda yeniden görülmesinin ardından sevenlerinden büyük bir beğeni almıştı. Her bölümde oyunculuk performansını biraz daha yükselten başarılı oyuncu evlilik açıklamasıyla dikkatleri üzerine topladı.

Birkaç gün önce Maçka Parkında 1,5 yıllık sevgilisi ve oğlu Aslan Leon ile görüntülenen Hande Ataizi'nin keyifleri yerindeydi. Yaklaşık bir yıl önce spor salonunda tanıştığı sevgilisiyle görüntülenen Hande Ataizi geçtiğimiz yıllarda nikah masasına oturacaktı fakat pandeminden dolayı nikahı ertelemek zorunda kaldılar.