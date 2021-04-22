Camdaki Kız Dizisinin Güzelinden Evlilik Açıklaması! Nikah Masasına Mı Oturuyor? Bu Açıklama Dengeleri Değiştirir! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarında macerasını yeni başlayan Camdaki Kız dizisinin güzel oyuncusundan evlilik açıklaması geldi. Camdaki Kız dizisinde Cana karakterine hayat veren Hande Atazi, söyledikleriyle hayranlarının kafasında soru işareti bıraktı. Uzun bir süredir ekranlarda yer almadıktan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüş yapan güzel oyuncu Hande Ataizi evlenecek mi, evlenmeyecek mi?
Camdaki Kız dizisiyle Perşembe akşamı ekranlara gelen başarılı dizinin kadrosunda yer alan Hande Atazi ekranlarda yeniden görülmesinin ardından sevenlerinden büyük bir beğeni almıştı. Her bölümde oyunculuk performansını biraz daha yükselten başarılı oyuncu evlilik açıklamasıyla dikkatleri üzerine topladı.
Birkaç gün önce Maçka Parkında 1,5 yıllık sevgilisi ve oğlu Aslan Leon ile görüntülenen Hande Ataizi'nin keyifleri yerindeydi. Yaklaşık bir yıl önce spor salonunda tanıştığı sevgilisiyle görüntülenen Hande Ataizi geçtiğimiz yıllarda nikah masasına oturacaktı fakat pandeminden dolayı nikahı ertelemek zorunda kaldılar.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.