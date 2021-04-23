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- 23 Nis 2021 - 09:45 G: 23 Nis 2021 - 09:49

ASKİ Ankara Su Kesintileri 23 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 23 Nisan 2021 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ali Kurt
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Ankara 23 Nisan 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Başkent Ankara’nın su sağlayıcı kurumu ASKİ tarafından ilde yıl boyunca bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. ASKİ tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen bu bakım ve onarım çalışmaları esnasında planlı su kesintileri meydana geliyor. Plansız su kesintilerinin yaşanmaması ve su hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması için yapılan planlı su kesintilerinin etkili olacağı mahalleler ve saat aralıkları vatandaşlar tarafından meral ediliyor. Başkentli vatandaşlar hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacağını ve kesintilerin ne kadar süreceği konusunda ASKİ resmi internet sitesi üzerinden bilgi edinebiliyor.

 

23 Nis 2021 - 09:45 - Yaşam

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ASKİ Ankara Su Kesintileri 22 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
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23 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
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