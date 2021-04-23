ASKİ Ankara Su Kesintileri 23 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 23 Nisan 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara’nın su sağlayıcı kurumu ASKİ tarafından ilde yıl boyunca bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. ASKİ tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen bu bakım ve onarım çalışmaları esnasında planlı su kesintileri meydana geliyor. Plansız su kesintilerinin yaşanmaması ve su hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması için yapılan planlı su kesintilerinin etkili olacağı mahalleler ve saat aralıkları vatandaşlar tarafından meral ediliyor. Başkentli vatandaşlar hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacağını ve kesintilerin ne kadar süreceği konusunda ASKİ resmi internet sitesi üzerinden bilgi edinebiliyor.