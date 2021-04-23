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- 23 Nis 2021 - 10:20 G: 23 Nis 2021 - 10:36

Acun Ilıcalı Duygu Seline Kapıldı, Hayranları Gözyaşlarına Boğuldu! 2 Kızıyla da Resmi Hesabında... Sosyal Medya Çalkalanıyor!

Birkaç ay önce torun mutluluğu yaşayarak, o duyguyu da tadan Acun Ilıcalı'nın dede olduğu haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 4 kızı bulunan medya devi Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı'dan bir torunu oldu. Başından 3 farklı evlilik geçen Ilıcalı'nın en büyük kızı 31, bir küçüğü 17, bir küçüğü 14 ve en küçüğü ise 8 yaşında.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Son olarak sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım altına imza atan Acun Ilıcalı, hayranlarını gözyaşlarına boğdu! Magazin gündemine sık sık gelen ve paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Ilıcalı'nın o paylaşımı herkesi şaşırttı! İşte detaylar! 

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23 Nis 2021 - 10:20 Ankara- Yaşam

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