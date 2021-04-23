Anasayfa/

Foto Galeri/

23 Nis 2021 - 10:20

Acun Ilıcalı Duygu Seline Kapıldı, Hayranları Gözyaşlarına Boğuldu! 2 Kızıyla da Resmi Hesabında... Sosyal Medya Çalkalanıyor!

Birkaç ay önce torun mutluluğu yaşayarak, o duyguyu da tadan Acun Ilıcalı'nın dede olduğu haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 4 kızı bulunan medya devi Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı'dan bir torunu oldu. Başından 3 farklı evlilik geçen Ilıcalı'nın en büyük kızı 31, bir küçüğü 17, bir küçüğü 14 ve en küçüğü ise 8 yaşında.