Acun Ilıcalı Duygu Seline Kapıldı, Hayranları Gözyaşlarına Boğuldu! 2 Kızıyla da Resmi Hesabında... Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Birkaç ay önce torun mutluluğu yaşayarak, o duyguyu da tadan Acun Ilıcalı'nın dede olduğu haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 4 kızı bulunan medya devi Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı'dan bir torunu oldu. Başından 3 farklı evlilik geçen Ilıcalı'nın en büyük kızı 31, bir küçüğü 17, bir küçüğü 14 ve en küçüğü ise 8 yaşında.
Son olarak sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım altına imza atan Acun Ilıcalı, hayranlarını gözyaşlarına boğdu! Magazin gündemine sık sık gelen ve paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Ilıcalı'nın o paylaşımı herkesi şaşırttı! İşte detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.