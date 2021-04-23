Demet Özdemir Tüm Sosyal Medyayı Yaktı! Böylesi İlk Kez Görüldü... Beyazları Giydi; Yüzbinleri Peşine Taktı! 600.000 Kişi...
Demet Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden öyle bir paylaşım yaptı ki; herkes şok geçirdi. 17 saat önce paylaşım yapan Özdemir, sosyal medyayı resmen yaktı! Tam 663.976 beğeni aldı... İşte detaylar!
Demet Özdemir, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Son zamanlarda magazin gündemine sık sık gelen ve gündemi baştan aşağı sallayan Özdemir, sosyal medyada en çok dikkat çeken isim haline gelmeyi başardı. Beyazları giyen Özdemir'in o fotoğrafını görenler, fotoğraf altına alev yorumları attı.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde kameralar karşısına geçen ve güzelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Demet Özdemir, son dönemde magazin gündeminde adı sık sık anılan isimler arasında kendini gösteriyor. Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Zeynep'e hayat veren Özdemir, beyaz içerisindeki pozuyla sosyal medyayı resmen yaktı, yıktı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.