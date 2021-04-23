Demet Özdemir Tüm Sosyal Medyayı Yaktı! Böylesi İlk Kez Görüldü... Beyazları Giydi; Yüzbinleri Peşine Taktı! 600.000 Kişi...

Demet Özdemir, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Son zamanlarda magazin gündemine sık sık gelen ve gündemi baştan aşağı sallayan Özdemir, sosyal medyada en çok dikkat çeken isim haline gelmeyi başardı. Beyazları giyen Özdemir'in o fotoğrafını görenler, fotoğraf altına alev yorumları attı.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde kameralar karşısına geçen ve güzelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Demet Özdemir, son dönemde magazin gündeminde adı sık sık anılan isimler arasında kendini gösteriyor. Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Zeynep'e hayat veren Özdemir, beyaz içerisindeki pozuyla sosyal medyayı resmen yaktı, yıktı!