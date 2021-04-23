Fahriye Evcen Hande Erçel'e Resmen Rest Çekti! Büyük Savaş Başladı... Makyajını Sildi, Filtreyi Kaldırdı ve Paylaştı! Erçel'in Tahtı Yıkılıyor...
Burak Özçivit'le mutlu evliliğiyle hayranları tarafından nazar değmemesi için sürekli dua edilen ve "maşallah" yorumları eksik edilmeyen Fahriye Evcen, sosyal medyada bir dönem sessiz kaldıktan sonra, aktifliğine tekrardan başladı. Evcen'in sessiz kaldığı dönemde güzelliğiyle öne çıkan Erçel, bu süreçte muhteşem bir takipçi kitlesine ulaştı.
Evcen geri dönünce, Erçel'in etkileşimlerinde düşüş meydana geldiğini ifade eden sosyal medya kullanıcıları "Büyük savaş başladı, Erçel yıkılıyor" gibi yorumlar altına imza attı. Evcen'in paylaştığı fotoğrafta etkileşim rekoru kırılırken, sıfır makyaj ve filtre uygulamaması ise Erçel'e rest olarak yorumlandı... İşte o fotoğraf ve tüm detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.