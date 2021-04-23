Fahriye Evcen Hande Erçel'e Resmen Rest Çekti! Büyük Savaş Başladı... Makyajını Sildi, Filtreyi Kaldırdı ve Paylaştı! Erçel'in Tahtı Yıkılıyor...

Evcen geri dönünce, Erçel'in etkileşimlerinde düşüş meydana geldiğini ifade eden sosyal medya kullanıcıları "Büyük savaş başladı, Erçel yıkılıyor" gibi yorumlar altına imza attı. Evcen'in paylaştığı fotoğrafta etkileşim rekoru kırılırken, sıfır makyaj ve filtre uygulamaması ise Erçel'e rest olarak yorumlandı... İşte o fotoğraf ve tüm detaylar!

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