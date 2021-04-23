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23 Nis 2021 - 11:51

Survivor'da Ada Yıkıldı, Her Şey Bitti! Acun Ilıcalı'nın Bile Gözleri Doldu... Herkes Merve Dedi Ama Yaşananlar Şok Etti! Zaman Durdu...

Survivor'da dün resmen ada yıkıldı, o yarışmacı için her şey bitti. Öyle anlar yaşandı ki; Acun Ilıcalı'nın dahi gözleri doldu. Herkesin Merve dediği isim anlık şokla öyle bir isme döndü ki; herkes şaşkın şaşkın bakakaldı. İşte o yıkıntı ve detayları....