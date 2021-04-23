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- 23 Nis 2021 - 11:51 G: 23 Nis 2021 - 12:03

Survivor'da Ada Yıkıldı, Her Şey Bitti! Acun Ilıcalı'nın Bile Gözleri Doldu... Herkes Merve Dedi Ama Yaşananlar Şok Etti! Zaman Durdu...

Survivor'da dün resmen ada yıkıldı, o yarışmacı için her şey bitti. Öyle anlar yaşandı ki; Acun Ilıcalı'nın dahi gözleri doldu. Herkesin Merve dediği isim anlık şokla öyle bir isme döndü ki; herkes şaşkın şaşkın bakakaldı. İşte o yıkıntı ve detayları....

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Survivor'da 22 Nisan 2021 tarihli bölümde yaşananlar herkesi şoktan şoka soktu. Acil durum konseyinde önemli açıklamalar altına imza atan Acun Ilıcalı'nın gözlerinin dolması, herkesin odaklanmasına sebep oldu. Yaşananlar; "Survivor'da ada yıkıldı", "Artık her şey bitti" gibi yorumlar altına imza attı. 

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23 Nis 2021 - 11:51 Ankara- Yaşam

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