Çocuğu Olan Ailelerin Dikkatine! Öyle Bir Şey Yaptılar ki; 4 Yaşında İngilizce Öğrenilebilecek! 12 Yaşa Kadar Ücretsiz Veriliyor, Bu Fırsat Kaçmaz!

Tüm ailelerin dikkatine, bu fırsat asla kaçmaz! Öyle bir şey yapıldı ki; henüz 4 yaşında olan çocuklar İngilizce öğrenebiliyor. Öyle ki; geliştirilen müfredat sayesinde 12 yaşına kadar da öğrenim devam ediyor. Sonuç olarak 4-12 yaş aralığında olan çocuklar ana dili gibi İngilizce konuşabiliyor.

Ailelere Müjdeli Haber!

Sektörün en bilindik firmaları arasında yer alan Novakids tarafından efsane bir kampanya yapıldı! Yapılan kampanya; çocuklar için vazgeçilmez nitelikte. Hem ücretsiz ders verilen hem de kampanya yapılan bu fırsatı hiçbir aile kaçırmamalı. Özellikle Covid-19 döneminde; çocukların uzaktan eğitime alışık olduğu süre içerisinde firmanın yaptığı kampanya birçok ailenin işine gelecek. Çocuklarınız hem eğlenceli bir şekilde İngilizce öğrenecek, hem de sevecek!

NovaKids Ücretsiz İngilizce Dersi Kampanyası

İngilizce kursu sektöründe son zamanlarda taleplerin çok fazla artış göstermesi, firmaları tek tek kampanyaya yöneltiyor. Sektörün lider firmalarından olan Cambly bu noktada çalışmalar gösterirken, Dünya geneli hizmet veren NovaKids de bu anlamda yaptığı kampanyayla birlikte dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Yaptığı kampanyayla birlikte; çocuklar için 1 ders ücretsiz eğitim veriyor. Bunun yanı sıra satın alımlarda ise tüm ücretli kurslarda sepette %20 indirim sunuluyor. Söz konusu indirim 1 Mayıs 2021 tarihine kadar geçerli.

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Çocuklarda İngilizce Öğrenmenin Önemi

Farklı bakış açıları yakalarlar.

Çocuklar ben-merkezlidirler, diğer insanların bakış açılarını algılayamazlar. Bu dönemde onlara sunulan ikinci dili, bir bütünsellik içinde bakarak benimser ve algılarlar.

Yabancı dili eğlenerek öğrenebilirler.

Yabancı dil öğrenme sürecinde çocuklar yorulmadan ve çok büyük çabalar sarfetmeden, oyunlarla, eğlenerek dil öğrenirler.

Diğer ders ve sınavlarda daha başarılı olmalarını sağlar.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan araştırmalara göre erken yaşlarda yabancı dil eğitimi almış çocuklar ileriki yaşlarda girdikleri sınavlarda oldukça başarılı olmuşlardır.

Yabancı dil çocuğun matematiksel ve bilimsel kabiliyetini geliştirir.

Sadece yeni bir dil öğrenmek olarak görmemeli. Öğrencinin zihnindeki birtakım kabiliyetleri de çalıştırdığı kanıtlanmıştır. Bunlar arasında matematiksel ve bilimsel yetenekler de yer almaktadır.

Özgüvenlerinin artmasını sağlar.

Farklı dilde konuşan bir insanı anlamak, o kişilerle konuşabilmek, o dilde şarkılar söylemek, filmler izlemek, çocuğun özgüveni üzerinde çok önemli ve olumlu etki yaratır.