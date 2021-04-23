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- 23 Nis 2021 - 13:03 G: 23 Nis 2021 - 13:06

Acun Ilıcalı'nın Servetini Görenlerin Dudakları Uçukluyor! "Ne Böyle Para Var, Ne de Para Birimi" Resmen Ayaklı Darphane!

Acun Ilıcalı’nın serveti karşısında milyonlarca kişi adeta şaşkına döndüler. Özellikle de son yıllarda televizyon dünyasının en çok konuşulan ismi olan Acun Ilıcalı son almış olduğu jet ile birlikte milyonlarca kişinin ağzını açık bıraktı. Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan bir tanesi aldı. İşte Acun Ilıcalı’nın serveti ve çok konuşulan o detaylar…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Ilıcalı’nın yapmış olduğu ilk büyük adım Tv8 kanalını satın almak olmuştu. Bu kanalı satın alarak milyonlarca izleyiciye hitap etmeyi başaran Acun Ilıcalı şimdi de bir jet alarak herkesi şok etti. Eski uçağı yerine daha konforlu bir uçak tercih etmek isteyen Acun Ilıcalı karşısında sosyal medya resmen ayağa kalktı.

Yapmış olduğu farklı ve başarılı işlerle kazancı asla bitmek nedir bilmeyen Acun Ilıcalı, şimdi de bir jet alarak milyonları hayrete düşürdü. Yaptığı hayır işleriyle de ön plana çıkan Acun Ilıcalı eski uçağını Global XRS 2012 modelindeki uçakla değiştirdi. Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz >>>

23 Nis 2021 - 13:03 - Yaşam

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