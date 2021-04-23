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- 23 Nis 2021 - 13:07 G: 23 Nis 2021 - 13:46

"Camdaki Kız Dizisi Yayından Kaldırılıyor" RTÜK'ten Şok Eden Darbe! Bekaret Sahnesi Ortalığı Karıştırdı...

Dizi dünyasında kaoslar bir türlü durmak bilmiyor. Bu sefer ki kaos ise; yeni dizi olan Camdaki Kız dizisiyle ilgili. Dizi şuanda Twitter'da en çok konuşulan konulardan birisi ve yüzlerce kişi tarafından anlık olarak RTÜK'e şikayet ediliyor...Dizinin yayından kaldırılması veya birkaç bölüm ceza alması durumu söz konusu olabilir! İşte detaylar...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanmakta olan ve proje tasarımında yer aldığı Camdaki Kız dizisindeki bekaret kontrolü sahnesi, çok büyük tepkiler gösterilmesine sebep oldu. Budayıcıoğlu, kitapta bulunmayan ve psikolojik şiddet içermekte olan sahneye neden izin verdiği yönünde çok büyük eleştiriler aldı. 

Detaylar ve o sahne için diğer sayfaya geçiniz >>

23 Nis 2021 - 13:07 Ankara- Yaşam

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