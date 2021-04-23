"Camdaki Kız Dizisi Yayından Kaldırılıyor" RTÜK'ten Şok Eden Darbe! Bekaret Sahnesi Ortalığı Karıştırdı...
Dizi dünyasında kaoslar bir türlü durmak bilmiyor. Bu sefer ki kaos ise; yeni dizi olan Camdaki Kız dizisiyle ilgili. Dizi şuanda Twitter'da en çok konuşulan konulardan birisi ve yüzlerce kişi tarafından anlık olarak RTÜK'e şikayet ediliyor...Dizinin yayından kaldırılması veya birkaç bölüm ceza alması durumu söz konusu olabilir! İşte detaylar...
Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanmakta olan ve proje tasarımında yer aldığı Camdaki Kız dizisindeki bekaret kontrolü sahnesi, çok büyük tepkiler gösterilmesine sebep oldu. Budayıcıoğlu, kitapta bulunmayan ve psikolojik şiddet içermekte olan sahneye neden izin verdiği yönünde çok büyük eleştiriler aldı.
Detaylar ve o sahne için diğer sayfaya geçiniz >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.