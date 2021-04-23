"Camdaki Kız Dizisi Yayından Kaldırılıyor" RTÜK'ten Şok Eden Darbe! Bekaret Sahnesi Ortalığı Karıştırdı...

Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanmakta olan ve proje tasarımında yer aldığı Camdaki Kız dizisindeki bekaret kontrolü sahnesi, çok büyük tepkiler gösterilmesine sebep oldu. Budayıcıoğlu, kitapta bulunmayan ve psikolojik şiddet içermekte olan sahneye neden izin verdiği yönünde çok büyük eleştiriler aldı.

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