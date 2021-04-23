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- 23 Nis 2021 - 13:38 G: 23 Nis 2021 - 13:51

Savaşın Eşiğinde Olan Ukrayna'ya İyi Haber! Covax Kapsamında AstraZeneca Aşıları Geldi!

Küresel Erişim Programı olan COVAX kapsamında ülkelere aşı yardımları devam ediyor. Bu kapsamda savaşın eşiğinde olan Ukrayna'ya 367 bin doz AstraZeneca Kovid-19 aşısı geldi. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Ukrayna'ya 367 bin doz AstraZeneca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ulaştı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, aşıların, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında temin edildiği belirtildi.

Güney Kore'de üretilen 367 bin AstraZeneca aşısının ülkeye ulaştığı, aşıların ağırlıklı olarak öncelik grupları ve 65 yaş üstü kişilerde kullanılacağı ifade edildi.

Ülkeye COVAX kapsamında ilk kez 117 bin doz Pfizer-BioNTech aşı 16 Nisan'da gelmişti.

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede aşılananların sayısı, 508 bin 46 kişiye ulaştı.

23 Nis 2021 - 13:38 AA - Dünya

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