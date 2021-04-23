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23 Nis 2021 - 13:38

Savaşın Eşiğinde Olan Ukrayna'ya İyi Haber! Covax Kapsamında AstraZeneca Aşıları Geldi!

Küresel Erişim Programı olan COVAX kapsamında ülkelere aşı yardımları devam ediyor. Bu kapsamda savaşın eşiğinde olan Ukrayna'ya 367 bin doz AstraZeneca Kovid-19 aşısı geldi. İşte detaylar...