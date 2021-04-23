Esra Erol'da Yaşanan Olay Türkiye'de Deprem Yarattı! Henüz 3 Yaşındaki Çocuk... Esra Erol Bile Ağladı! Baba Kahroldu
Esra Erol'da olaylar dur durak bilmeden devam ediyor. Eşini terk eden ve Adem isimli bir kişiyle ikamet etmeye başlayan Ayşe Hanım ile ilgili olarak herkesi şok eden skandal bir gerçek paylaşıldı. Bu olay, Türkiye'de sosyal medya tarafında resmen deprem yarattı. Esra Erol'un bile gözlerinin dolmasına sebep olan olayda herkes babaya acıdı...
Esra Erol'da aile olayları bitmek tükenmek bilmiyor. İnsanlarda kötü izlenim bıraktığına dair bir dönem sık sık gündeme gelen aile olayları hala devam ediyor. Bu sefer ki olay o kadar ağır ki; soğukkanlılığıyla bilinen Esra Erol'un dahi gözleri doldu...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.