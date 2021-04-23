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23 Nis 2021 - 13:38

Esra Erol'da Yaşanan Olay Türkiye'de Deprem Yarattı! Henüz 3 Yaşındaki Çocuk... Esra Erol Bile Ağladı! Baba Kahroldu

Esra Erol'da olaylar dur durak bilmeden devam ediyor. Eşini terk eden ve Adem isimli bir kişiyle ikamet etmeye başlayan Ayşe Hanım ile ilgili olarak herkesi şok eden skandal bir gerçek paylaşıldı. Bu olay, Türkiye'de sosyal medya tarafında resmen deprem yarattı. Esra Erol'un bile gözlerinin dolmasına sebep olan olayda herkes babaya acıdı...