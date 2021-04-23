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- 23 Nis 2021 - 13:38 G: 23 Nis 2021 - 13:54

Esra Erol'da Yaşanan Olay Türkiye'de Deprem Yarattı! Henüz 3 Yaşındaki Çocuk... Esra Erol Bile Ağladı! Baba Kahroldu

Esra Erol'da olaylar dur durak bilmeden devam ediyor. Eşini terk eden ve Adem isimli bir kişiyle ikamet etmeye başlayan Ayşe Hanım ile ilgili olarak herkesi şok eden skandal bir gerçek paylaşıldı. Bu olay, Türkiye'de sosyal medya tarafında resmen deprem yarattı. Esra Erol'un bile gözlerinin dolmasına sebep olan olayda herkes babaya acıdı...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Esra Erol'da aile olayları bitmek tükenmek bilmiyor. İnsanlarda kötü izlenim bıraktığına dair bir dönem sık sık gündeme gelen aile olayları hala devam ediyor. Bu sefer ki olay o kadar ağır ki; soğukkanlılığıyla bilinen Esra Erol'un dahi gözleri doldu...

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23 Nis 2021 - 13:38 Ankara- Yaşam

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