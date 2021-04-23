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- 23 Nis 2021 - 16:21 G: 23 Nis 2021 - 16:56

Kardeşlerim Dizisinde TV Anlayışını Değiştiren Değişiklik! Öyle Bir Adım Atıldı ki, Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak

ATV ekranlarının sevilen ve yeni dizisi olan Kardeşlerim'de ani bir değişiklik söz konusu oldu. Yapılan bu değişiklikle ilgili olarak "TV anlayışı değişecek", "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" tarzında yorumlar altına imza atıldı. Peki, dizide ne oldu?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

ATV ekranlarının sımsıcak hikayesi, duygu yüklü ve oldukça güzel anlatımı ve başarılı oyunculuklarıyla son zamanların en çok konuşulan dizileri arasında yer alan Kardeşlerim'de çarkları tersine doğru çevirecek bir adım atıldı. Milyonlarca izleyen bu adım karşısında büyük heyecan yaşadılar... Peki dizide ne değişti? 

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23 Nis 2021 - 16:21 Ankara- Yaşam

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