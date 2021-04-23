Kardeşlerim Dizisinde TV Anlayışını Değiştiren Değişiklik! Öyle Bir Adım Atıldı ki, Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak
ATV ekranlarının sevilen ve yeni dizisi olan Kardeşlerim'de ani bir değişiklik söz konusu oldu. Yapılan bu değişiklikle ilgili olarak "TV anlayışı değişecek", "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" tarzında yorumlar altına imza atıldı. Peki, dizide ne oldu?
ATV ekranlarının sımsıcak hikayesi, duygu yüklü ve oldukça güzel anlatımı ve başarılı oyunculuklarıyla son zamanların en çok konuşulan dizileri arasında yer alan Kardeşlerim'de çarkları tersine doğru çevirecek bir adım atıldı. Milyonlarca izleyen bu adım karşısında büyük heyecan yaşadılar... Peki dizide ne değişti?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.