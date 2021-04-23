Özcan Deniz Topun Ucunda! Herkes Sanal Linç Ediyor... Eşini Dövdüğü Görüntüler Ortaya Çıktı! Milyonlar Şaşkın ve Tepkili...
Sosyal medyada Özcan Deniz, tepkilerin odağı haline geldi. Özcan Deniz ile ilgili olarak "topun ucunda" yorumları yapıldı. Herkes sanal linç kampanyasını başlatırken, ortaya çıkan şiddet görüntüleri milyonları şaşkına çevirdi...
Sosyal medya Özcan Deniz ile eski eşinin şiddet sahneleri karşısında şok geçiriyor. Son yıllarda şarkıcılığının yanı sıra oyunculuk ve yönetmenlik işleriyle sık sık gündeme gelen ve başarılı projeler altına imza atan Özcan Deniz, mahkemelik olduğu eşi eşiyle birlikte covid-19 döneminde Senkron isimli bir dizi çekmişti. Yaşananlar şaşkına çevirdi...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.