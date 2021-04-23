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- 23 Nis 2021 - 16:51 G: 23 Nis 2021 - 17:15

Özcan Deniz Topun Ucunda! Herkes Sanal Linç Ediyor... Eşini Dövdüğü Görüntüler Ortaya Çıktı! Milyonlar Şaşkın ve Tepkili...

Sosyal medyada Özcan Deniz, tepkilerin odağı haline geldi. Özcan Deniz ile ilgili olarak "topun ucunda" yorumları yapıldı. Herkes sanal linç kampanyasını başlatırken, ortaya çıkan şiddet görüntüleri milyonları şaşkına çevirdi...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sosyal medya Özcan Deniz ile eski eşinin şiddet sahneleri karşısında şok geçiriyor. Son yıllarda şarkıcılığının yanı sıra oyunculuk ve yönetmenlik işleriyle sık sık gündeme gelen ve başarılı projeler altına imza atan Özcan Deniz, mahkemelik olduğu eşi eşiyle birlikte covid-19 döneminde Senkron isimli bir dizi çekmişti. Yaşananlar şaşkına çevirdi...

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23 Nis 2021 - 16:51 Ankara- Yaşam

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