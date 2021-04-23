Mucize Doktor'da Ali Vefa ve Nazlı'dan Şok Hareket! Çıldırttılar... Dizi Çırpınıyor, Tutunmaya Çalışıyor! Son Şans... Final Yakın!
Mucize Doktor dizisinde şok eden anlar yaşanmaya devam ediyor. Finalin ucunda olan ve yeni sezonda olmayacağına dair iddialar ortaya atılan Mucize Doktor dizisinde yapımcı öyle bir hamle yaptı ki; herkes "bu kadar olur" dedi. Dizi için son şans görülen bu hamle de tutmazsa; gelecek günlerde final yakın! İşte tüm detaylar...
Mucize Doktor dizisi, FOX TV ekranlarında tüm heyecanıyla devam ediyor. Beğenerek izlenen fakat son sezonda reytingleri resmen yere çakılan, artık diğer dizilerle reyting rekabetine girecek gücü kalmayan diziyle ilgili çırpınma süreci devam ediyor. Yapımcı son hamlesini yaptı, eğer bu hamle de tutmazsa; final geliyor.
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.