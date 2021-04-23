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23 Nis 2021 - 17:14

Mucize Doktor'da Ali Vefa ve Nazlı'dan Şok Hareket! Çıldırttılar... Dizi Çırpınıyor, Tutunmaya Çalışıyor! Son Şans... Final Yakın!

Mucize Doktor dizisinde şok eden anlar yaşanmaya devam ediyor. Finalin ucunda olan ve yeni sezonda olmayacağına dair iddialar ortaya atılan Mucize Doktor dizisinde yapımcı öyle bir hamle yaptı ki; herkes "bu kadar olur" dedi. Dizi için son şans görülen bu hamle de tutmazsa; gelecek günlerde final yakın! İşte tüm detaylar...