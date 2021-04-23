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- 23 Nis 2021 - 17:55 G: 23 Nis 2021 - 18:11

Ankara İstanbul Hızlı Tren Kaç Saat Sürüyor? 2021 Ankara-İstanbul Hızlı Tren Fiyatları 2021

Pandemi süreci ile birlikte bir süre seferleri iptal olan hızlı tren'de seferlerin tekrar başlaması ile vatandaşlar tarafından bilet fiyatları ve yolculuk süresi merak edilmeye başlandı. Sizde Hızlı Tren ile seyahat düşünüyorsanız haberimize göz atmalısınız. İŞte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Ankara İstanbul arası tren yolculuğu yapacak olan vatandaşlar, hızlı tren ile yolculuğun ne kadar sürdüğünü ve bilet fiyatlarını araştırıyor. Diğer ulaşım seçeneklerine kıyasla daha ucuz olan hızlı tren yolculuğunu tercih etmek isteyen vatandaşlar, yolculukla ilgili ayrıntıları araştırıyor. Ankara İstanbul hızlı tren bilet fiyatları, ulaşım saatleri yolculuk süresi gibi ayrıntılar merak ediliyor.

23 Nis 2021 - 17:55 - Yaşam

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