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- 23 Nis 2021 - 18:57 G: 23 Nis 2021 - 19:06

Cem Yılmaz'la İlgili Ortaya Çıkan Gerçek Duyanların Ağzını Açık Bıraktı! Öz Abisi Açıkladı, Meğer O Gün...

Senarist ve Yazar olan Cem Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz; Cem Yılmaz ile ilgili öyle bir gerçek açıkladı ki, duyanlar oldukça şaşırdı. Bu gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medyada yeni gündem Cem Yılmaz oldu...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Esprileriyle herkesi güldüren; özellikle Serenay Sarıkaya ile ilişkisiyle son birkaç aydır magazin gündemini sürekli sallayan Cem Yılmaz; bu kez abisinin açıklamalarıyla gündeme geldi. Cem Yılmaz'la ilgili abisinin anlatmasıyla birlikte ortaya çıkan gerçek duyanların ağzını açık bıraktı! Öz abisi açıkladı...

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23 Nis 2021 - 18:57 Ankara- Yaşam

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