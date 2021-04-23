23 Nis 2021 - 18:57 Güncelleme: 23 Nis 2021 - 19:06
Cem Yılmaz'la İlgili Ortaya Çıkan Gerçek Duyanların Ağzını Açık Bıraktı! Öz Abisi Açıkladı, Meğer O Gün...
Senarist ve Yazar olan Cem Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz; Cem Yılmaz ile ilgili öyle bir gerçek açıkladı ki, duyanlar oldukça şaşırdı. Bu gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medyada yeni gündem Cem Yılmaz oldu...
Esprileriyle herkesi güldüren; özellikle Serenay Sarıkaya ile ilişkisiyle son birkaç aydır magazin gündemini sürekli sallayan Cem Yılmaz; bu kez abisinin açıklamalarıyla gündeme geldi. Cem Yılmaz'la ilgili abisinin anlatmasıyla birlikte ortaya çıkan gerçek duyanların ağzını açık bıraktı! Öz abisi açıkladı...
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
Klavye ile galeriyi gezebilirsiniz
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.