Bir Zamanlar Çukurova İzleyenleri Sevinçten Havaya Uçacak! Final Deniliyordu, İptal! "Herkes İşine Bakacak..."
TIMS&B Productions'ın yapımını, Timur Savcı'nın yapımcılığını Burak Sağyaşar ile ortak bir şekilde gerçekleştirdiği muhteşem yapımlar arasında yer alan Bir Zamanlar Çukurova izleyenleri çıkan bu haber karşısında sevinçten havalara uçacak. Öyle bir sonuç çıktı ki.... Detaylar haberimizde!
Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni dizisi olarak kendini gösteren ve heyecan dolu sahneleriyle izleyenleri kendisine bağlamayı başaran Bir Zamanlar Çukurova dizisi, dün akşam ekranlara gelen 93. bölümüyle birlikte izleyenleri sevinçten havalara uçacak bir haber vermiş oldu. İşte detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.