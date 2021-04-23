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- 23 Nis 2021 - 19:06 G: 23 Nis 2021 - 19:16

Bir Zamanlar Çukurova İzleyenleri Sevinçten Havaya Uçacak! Final Deniliyordu, İptal! "Herkes İşine Bakacak..."

TIMS&B Productions'ın yapımını, Timur Savcı'nın yapımcılığını Burak Sağyaşar ile ortak bir şekilde gerçekleştirdiği muhteşem yapımlar arasında yer alan Bir Zamanlar Çukurova izleyenleri çıkan bu haber karşısında sevinçten havalara uçacak. Öyle bir sonuç çıktı ki.... Detaylar haberimizde!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni dizisi olarak kendini gösteren ve heyecan dolu sahneleriyle izleyenleri kendisine bağlamayı başaran Bir Zamanlar Çukurova dizisi, dün akşam ekranlara gelen 93. bölümüyle birlikte izleyenleri sevinçten havalara uçacak bir haber vermiş oldu. İşte detaylar! 

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23 Nis 2021 - 19:06 Ankara- Yaşam

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