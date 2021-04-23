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23 Nis 2021 - 19:06

Bir Zamanlar Çukurova İzleyenleri Sevinçten Havaya Uçacak! Final Deniliyordu, İptal! "Herkes İşine Bakacak..."

TIMS&B Productions'ın yapımını, Timur Savcı'nın yapımcılığını Burak Sağyaşar ile ortak bir şekilde gerçekleştirdiği muhteşem yapımlar arasında yer alan Bir Zamanlar Çukurova izleyenleri çıkan bu haber karşısında sevinçten havalara uçacak. Öyle bir sonuç çıktı ki.... Detaylar haberimizde!