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- 23 Nis 2021 - 19:15 G: 23 Nis 2021 - 19:24

Müge Anlı ve Hayranları Gözyaşlarına Boğuldu! Rahmi Özkan Gitti, Müge Anlı Açıkladı! Rahmi Özkan Ayrıldı mı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir süredir Rahmi Özkan'ın görülmemesi birçok soru işaretini beraberinde getirdi. Avukat Rahmi Özkan'ın programdan ayrılıp ayrılmadığı sosyal medyada en çok sorulan sorular arasında yer aldı. Müge Anlı tarafından gelen açıklamayla birlikte her şey netleşti! Müge Anlı ve hayranlarının gözleri doldu...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Rahmi Özkan; tam 3 gündür Müge Anlı ile Tatlı Sert programında görülemiyor. Müge'nin yoldaşı, en büyük destekçisi ve her zaman yanında duran Rahmi Özkan'ın akıbetine dair açıklama Müge Anlı'dan geldi. İşte o açıklama ve detaylar...

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23 Nis 2021 - 19:15 Ankara- Yaşam

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