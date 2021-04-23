Müge Anlı ve Hayranları Gözyaşlarına Boğuldu! Rahmi Özkan Gitti, Müge Anlı Açıkladı! Rahmi Özkan Ayrıldı mı?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir süredir Rahmi Özkan'ın görülmemesi birçok soru işaretini beraberinde getirdi. Avukat Rahmi Özkan'ın programdan ayrılıp ayrılmadığı sosyal medyada en çok sorulan sorular arasında yer aldı. Müge Anlı tarafından gelen açıklamayla birlikte her şey netleşti! Müge Anlı ve hayranlarının gözleri doldu...
Rahmi Özkan; tam 3 gündür Müge Anlı ile Tatlı Sert programında görülemiyor. Müge'nin yoldaşı, en büyük destekçisi ve her zaman yanında duran Rahmi Özkan'ın akıbetine dair açıklama Müge Anlı'dan geldi. İşte o açıklama ve detaylar...
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.