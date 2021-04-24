Ankara Koronavirüs Salgınında Fahrettin Koca'dan Açıklama Geldi! Yasaklar Kaldırılıyor Mu? Vaka Sayıları Hızla Çakılmaya Başladı! "%20 Oranında..."
Ankara koronavirüs salgınından hızla etkilenmeye devam ediyor. Binlerce kişinin sadece 24 saat içerisinde hastalandığı hastalığın son durumu ise merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Binlerce vatandaşın merak ettiği konulardan biri olan koronavirüsün yanında yasakların ne zaman kalkacağı oluyor. Yasakların ramazan ayı boyunca devam edeceği biliniyor fakat vaka sayısında belli bir oranda düşüş yaşanmazsa yasaklar devam edecek
Binlerce vatandaşın yaşadığı Ankara ili de içinde olmakla birlikte birçok ilimiz açıklanan risk haritasına göre kırmızı bölgede gözüküyor. Fakat yapılan son kabine toplantısından hemen sonra illerin hangi kademe de olduğuna bakılmaksızın bütün illerde uygulanacak yasaklar kısa bir süre önce açıklanmıştı. Yasakların açıklamasıyla birlikte birçok kurum ve kuruluşun çalışma saatlerinde değişiklik yaşanmıştı.
23 Nisan 2021 tarihli koronavirüs tablosuna bakıldığında ise toplam yapılan test sayısı 302.091 olarak açıklandı. Bu testlerden sonucu pozitif çıkan kişi sayısı ise adeta çakılma yaşadı ve 49.438 olarak açıklandı. Hasta sayısındaki yükseliş ise araştırma yapanların gözlerinden kaçmadı. 3089 olarak açıklanan hasta sayısının hemen yanında vefat eden kişi sayısı toplamda 343 kişi oldu. İyileşen hasta sayısı ise 60.176 kişi olarak açıklandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.