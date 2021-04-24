ASKİ Ankara Su Kesintileri 24 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 24 Nisan 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara’nın su sağlayıcı kurumu ASKİ tarafından ilde düzenli olarak bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. ASKİ tarafından yıl boyunca yapılan bu bakım ve onarım çalışmaları esnasında planlı su kesintileri meydana geliyor. Plansız su kesintilerinin yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için yapılan planlı su kesintilerinin etkili olacağı mahalleler ve saat aralıkları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Başkentli vatandaşlar hangi mahallelerde su kesintisi yaşanacağını ve kesintilerin ne kadar süreceği konusunda ASKİ resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruları güncel olarak takip ediyor.