24 Nis 2021 - 13:07 Güncelleme: 24 Nis 2021 - 13:08
Federasyon Beklenen Açıklamayı Yaptı! Yarının Hakemleri Belli Oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu yarın için beklenen açıklamayı yaptı. Süper Lig'in 37. haftasında yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı. İşte o Hakemler...
Süper Lig'in 37. haftasında yarın yapılacak 4 müsabakada düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın son maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
13.30 Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya
16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya
20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Fırat Aydınus
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.