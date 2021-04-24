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24 Nis 2021 - 13:07

Federasyon Beklenen Açıklamayı Yaptı! Yarının Hakemleri Belli Oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu yarın için beklenen açıklamayı yaptı. Süper Lig'in 37. haftasında yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı. İşte o Hakemler...