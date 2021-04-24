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- 24 Nis 2021 - 13:27 G: 24 Nis 2021 - 13:28

Oruç Sebebiyle Göz Damlası ihmali Kalıcı Hasarlara Sebep Olabilir! Doktor Tavsiyesi Şart!

Ramazan Ayının gelmesi ile birlikte ibadetini gerçekleştiren Göz hastalarına önemli bir uyarı geldi. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Doktoru Dr. Öğr. Üyesi Cafer Tanrıverdi: “Oruç sebebiyle hekime danışmadan göz damlanızı kullanmayı kesmeyin. Özellikle glokom hastalığı ve göz ameliyatı olan kişiler damla kullanmayı ihmal etmemesi gerektiği söylendi. Göz damlası ihtiyacı varken kullanmamak ciddi sonuçlar oluşturabilir”

Ali Kurt
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Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Doktoru Dr. Öğr. Üyesi Cafer Tanrıverdi, “Oruç sebebiyle hekime danışmadan göz damlanızı kullanmayı kesmeyin. Özellikle glokom hastalığı ve göz ameliyatı olan kişiler damla kullanmayı ihmal etmemeli. Göz damlası ihtiyacı varken kullanmamak ciddi sonuçlar oluşturabilir.” ifadelerini kullandı.

Tanrıverdi yaptığı açıklamada, ramazan ayının gelmesiyle birlikte hastaların en çok sorduğu sorulardan birinin göz damlası kullanımı olduğunu belirterek, ramazan ayında oruç tutarken göz damlası kullanımına ilişkin bilgi verdi.

Göz doktorunun muayene sonrası göz damlası ihtiyacını belirleyeceğini aktaran Tanrıverdi, şunları kaydetti:

“Gözde alerji, konjonktivit, kirpik dibi iltihabı gibi hastalarda göz damlası ihtiyacı günde en fazla iki-üç kez olduğundan hastalar damlalarını iftar ve sahur arasında kullanabilirler. Fakat ağır enfeksiyonlarda göz hekiminin belirlediği saatlere uyulmalı. Ağır göz enfeksiyonu varlığında daha sık olarak damla ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Böyle hallerde hastalar gün içinde gerekli sıklıkta ilaçlarını damlatarak oruç tutmaya davam edebilirler.”

Tanrıverdi, özellikle göz tansiyonu (glokom) olan kişilerin tedavilerini aksatmamaları gerektiğini ifade ederek, “Glokom ilaçlarının neredeyse hepsi günde en fazla iki kez bir damla olarak reçete edilir. Bu nedenle glokom hastalığı olan hastalarımız iftar ve sahurda ilaçlarını kullanmaya devam edebilir ve güvenle oruçlarını tutabilirler. Oruç sebebiyle hekime danışmadan göz damlanızı kullanmayı kesmeyin. Özellikle glokom hastalığı ve göz ameliyatı olan kişiler damla kullanmayı ihmal etmemeli. Göz damlası ihtiyacı varken kullanmamak ciddi sonuçlar oluşturabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

 "Kuru göz hastaları gözlerini oruç döneminde aşırı yormamalı"

Tanrıverdi, oruçla birlikte vücutta artan sıvı ihtiyacına bağlı olarak kuru göz semptomlarında artış olabileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kuru göz hastalığı olan hastalar günde iki-üç kez ilaç kullanımı ile sorunlarını çözebilir. Yine iftar ve sahur arasında damlalarını kullanmaya devam edebilirler. Bilgisayar, telefon, tablet, klima ve uzun süre araç kullanımı gibi göz kuruluğunu artıran aktiviteleri azaltmak da fayda sağlıyor. Kuru göz hastaları gözlerini özellikle oruç döneminde aşırı yormamalı. Ancak mesleği gereği bu tarz işlerde çalışan veya kuru göz hastalığı ağır seyreden hastalar elbette ihtiyaç duydukları takdirde gün içinde de ilaçlarını kullanmaya devam ederek oruçlarını tutabilirler."

Göz ameliyatı olan hastaların göz damlalarını aksatmaması gerektiğini vurgulayan Tanrıverdi, bu hastaların başka bir sistemik engelleri yoksa oruç tutabileceğini bildirdi.

Tanrıverdi, ilaçların göz hekiminin önerdiği sıklıkta kullanılmasının çok önemli olduğunu aktararak, "Aksi taktirde ameliyat sonrasında istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir.” ifadelerini kullandı.

24 Nis 2021 - 13:27 AA İstanbul- Sağlık

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