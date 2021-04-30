Nihat Hatipoğlu Bu Kez Çileden Çıkacak! "Böyle Soru mu Olur?" Öyle Bir Soru Sordular ki; Resmen Canlı Yayında Dalga Geçtiler!
Ramazan aylarının vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yine aldığı sorular ile insanları şaşırtmaya devam ederken kendisi de bir hayli şaşırmaya devam ediyor. Hem sahur hem de iftar programlarında yer almaya başlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında konukları ve vatandaşların sorularını yanıtlamaya devam ediyor.
Din ile alakalı olarak kafalarına takılan soruları soran kişilere yanıt veren Nihat Hatipoğlu karşılaştığı soru ile birlikte yine son derecede şaşırdı. Gelen bu soru karşısında milyonlar ne diyeceklerini bilemediler. İşte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na gelen o soru ve vermiş olduğu o cevaba ilişkin olarak merak edilen tüm ayrıntılar…
Ramazan aylarında insanların din ile alakalı olarak sorularını yanıtlayan Nihat Hatipoğlu bu kez karşısına çıkan soru karşısında kendisi de son derecede şaşırdı. Hatipoğlu’na sorulan bu soru karşısında milyonlar adeta gülme krizine girdi. İzmir Karşıyaka’dan yayına katılan bir izleyici Nihat Hatipoğlu’na “Uzaylılar Müslüman mı?” sorusunu yöneltti. Bu soru karşısında milyonlarca izleyici ne diyecekleri bilemedikleri gibi aynı zamanda da gülme krizine girdiler.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.