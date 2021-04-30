Nihat Hatipoğlu Bu Kez Çileden Çıkacak! "Böyle Soru mu Olur?" Öyle Bir Soru Sordular ki; Resmen Canlı Yayında Dalga Geçtiler!

Din ile alakalı olarak kafalarına takılan soruları soran kişilere yanıt veren Nihat Hatipoğlu karşılaştığı soru ile birlikte yine son derecede şaşırdı. Gelen bu soru karşısında milyonlar ne diyeceklerini bilemediler. İşte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na gelen o soru ve vermiş olduğu o cevaba ilişkin olarak merak edilen tüm ayrıntılar…

Ramazan aylarında insanların din ile alakalı olarak sorularını yanıtlayan Nihat Hatipoğlu bu kez karşısına çıkan soru karşısında kendisi de son derecede şaşırdı. Hatipoğlu’na sorulan bu soru karşısında milyonlar adeta gülme krizine girdi. İzmir Karşıyaka’dan yayına katılan bir izleyici Nihat Hatipoğlu’na “Uzaylılar Müslüman mı?” sorusunu yöneltti. Bu soru karşısında milyonlarca izleyici ne diyecekleri bilemedikleri gibi aynı zamanda da gülme krizine girdiler.