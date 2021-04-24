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- 24 Nis 2021 - 16:20 G: 24 Nis 2021 - 16:36

Yasak Elma Dizisinden Ayrılan İsim Ortaya Çıktı! İzleyiciler Yıkılacak, Hüngür Hüngür Ağlayacak! Meğer O İsim…

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma dizisinde şok bir gelişme yaşandı. Dizinin yeni sezonunda pek çok ayrılık meydana gelmişti. Bu kez yine diziden bir kişinin ayrılacağı haberi yayıldı. Yayılan bu haber ardından dizi izleyicileri diziden hangi ünlü ismin ayrılacağını araştırmaya başladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerinde Eda Ece, Nesrin Cavadzade ve Şevval Sam’ın yer aldığı diziden kimin yarılacağı büyük bir merak ile bekleniyor. Dizinin yeni bölümüyle ilgili olarak yayınlanan fragmanda bir ölü ve bir yaralı haberi olduğu görülmekteydi. Bu gelişmelerin ardından dizi içerisinde ölerek diziden ayrılacak bir ismin olduğu belirtildi. İşte diziden ayrılacak olan o isim ve habere ilişkin olarak merak edilen tüm gelişmeler…

Yeni sezonun ortasında Talat Bulut, Gökhan Alkan ve Barış Kılıç’ın kadrosundan ayrıldığı Yasak Elma dizisinden kim ayrılıyor sorusu yeniden gündeme geldi. Yaşanan ayrılık haberleri ardından bu defa dizisinden kimin ayrılacağı büyük bir merak konusu haline geldi.

24 Nis 2021 - 16:20 Ankara- Dizi Haberleri

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