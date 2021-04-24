Arka Sokaklar Dizisi Yayından mı Kaldırılıyor? Sinirler İyice Gerildi! Mesut Komiser’den Kötü Haber Geldi! Sosyal Medya Çalkalanıyor…

Arka Sokaklar dizisinin yayından kaldırılacağı ortaya atıldı. Yayılan bu konu haber ardından sosyal medya adeta ayağa kalkarken dizi izleyicileri de bu habere oldukça üzüldüler. İşte Arka Sokaklar dizisinin yayından kaldırılmasına ilişkin ortaya atılan iddialara dair merak edilen tüm detaylar ve diğer gelişmeler…

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi olan Arka Sokaklar dizisi için şok iddialar ortaya atıldı. Dizinin yayından kaldırılacağına dair ortaya atılan bu iddialar dizi izleyicilerinin resmen büyük bir şok içerisinde kalmalarına neden oldu. Bu kapsamda yapılan haberler sosyal medya üzerinden de büyük bir yankı uyandırdı. Pek çok dizi izleyicisi bu haberin gerçek olmayacağını vurgularken bazı dizi izleyicileri ise haber karşısında adeta öfke krizine girdiler. İşte Arka sokaklar dizisi içerisinde meydana gelen son gelişmeler ve dizinin yayından kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin olarak ortaya atılan o iddialar…