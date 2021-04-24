Ramazan Bayramı’nda Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı? Ramazan Bayramı Kaç Gün.. İşte Son Açıklama

Bu sene Ramazan ayı Covid-19 salgınını gölgesinde geçiyor. Mart ayında başlayan normalleşme ile vaka ve hasta sayılarının yükselmesi Ramazan ayında yeniden kısıtlamaların artmasına neden oldu. Ramazan ayının başlaması ile sokağa çıkma yasaklarının kapsamı genişletildi, kafe ve restoranlar yerinde hizmete kapatıldı ve toplu iftarlar yasaklandı. Bunlara benzer farklı kısıtlamalarda uygulanmaya devam ediliyor. Ramazan ayında uygulanan bu kısıtlama ve yasaklarının bayramda da devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.