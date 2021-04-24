Ramazan Bayramı’nda Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı? Ramazan Bayramı Kaç Gün.. İşte Son Açıklama
Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konulardan biriside Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı ile ilgili. Eğer sizde Bayramda yasak olup olmayacağını merak ediyorsanız haberimizde göz atmalısınız.
Bu sene Ramazan ayı Covid-19 salgınını gölgesinde geçiyor. Mart ayında başlayan normalleşme ile vaka ve hasta sayılarının yükselmesi Ramazan ayında yeniden kısıtlamaların artmasına neden oldu. Ramazan ayının başlaması ile sokağa çıkma yasaklarının kapsamı genişletildi, kafe ve restoranlar yerinde hizmete kapatıldı ve toplu iftarlar yasaklandı. Bunlara benzer farklı kısıtlamalarda uygulanmaya devam ediliyor. Ramazan ayında uygulanan bu kısıtlama ve yasaklarının bayramda da devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.
24 Nis 2021 - 17:19 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.