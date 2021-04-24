Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu Paraya Para Demiyor! Tatil İçin Villa Seçimini Yaptılar, Dudakları Uçuklattılar! Neler Oluyor?
Geçtiğimiz aylarda kızları dünyaya gelen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti tatil için yapmış oldukları seçimle bir kez daha gündeme oturmayı başardılar. Çiftin tatil için Ege’de kiralamış oldukları villa görenlerin hayran kalmalarına neden oldu. Kiralamış oldukları villanın kiralama bedeli ise resmen dudak uçuklattı.
Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden birisi olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti dünyaya gelen kızları Lalin’in sağlığı nedeni ile tatil rotalarını değiştirdiler. Koronavirüs salgını nedeni ile bu yıl tatil yapmak adına bir villa kiralamaya karar verdiler. Ege bölgesinde bir dağ tepesinde yer alan havuzlu villa kiraladılar.
Kiralamış oldukları bu villanın fiyatı ise duyanların resmen kulaklarına inanamamalarına neden oldu. İşte Kenan İmirzalıoğlu ve sinem Kobal’ın kiralamış oldukları o villa ve villanın kira bedeli hakkında merak edilen tüm detaylar…
24 Nis 2021 - 17:38 Ankara- Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.