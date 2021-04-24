Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu Paraya Para Demiyor! Tatil İçin Villa Seçimini Yaptılar, Dudakları Uçuklattılar! Neler Oluyor?

Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden birisi olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti dünyaya gelen kızları Lalin’in sağlığı nedeni ile tatil rotalarını değiştirdiler. Koronavirüs salgını nedeni ile bu yıl tatil yapmak adına bir villa kiralamaya karar verdiler. Ege bölgesinde bir dağ tepesinde yer alan havuzlu villa kiraladılar.

Kiralamış oldukları bu villanın fiyatı ise duyanların resmen kulaklarına inanamamalarına neden oldu. İşte Kenan İmirzalıoğlu ve sinem Kobal’ın kiralamış oldukları o villa ve villanın kira bedeli hakkında merak edilen tüm detaylar…