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- 24 Nis 2021 - 18:10 G: 24 Nis 2021 - 18:25

Sefirin Kızı Dizisi Bitti, Tükendi! Yeni Bölüm Yangınları Yaktı Geliyor! Mutlu Son Yok, Hüngür Hüngür Ağlatacaklar…

Yayınlandığı ilk sezonda başlarda büyük bir ilgi gören Sefirin Kızı dizisi hakkında meydana gelen gelişmeler dizi izleyicilerinin büyük ölçüde üzülmelerine neden oldu. Geçen sezonda büyük bir yükseliş yapmayı başaran diziden özellikle de Neslihan Atagül’ün ayrılması dizinin gidişatını oldukça olumsuz bir yönde etkilemiş gibi görünüyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Özellikle de geçen sezonunda sosyal medyada pek çok kişi tarafından konuşulan ve büyük bir ilgi gören dizi her geçen gün biraz daha kan kaybına uğramaya devam ediyor. Dizinin bu kötü gidişatı ardından yakın bir zamanda final yapması da bekleniyor. İşte dizi hakkında merak edilen o gelişmeler ve merak edilen tüm ayrıntılar…

Geçtiğimiz sezonda bomba gibi bir etki yaratan Sefirin Kızı dizisi hakkında “Sefirin kızı dizisi final mi yapacak?” konuları gündeme gelmeye başladı. Geçen sezonda milyonlarca kişinin sosyal medyada büyük yankıya neden oldukları dizinin her geçen gün biraz daha kan kaybetmesi dizi sevenlerini büyük ölçüde üzmüş durumda.

24 Nis 2021 - 18:10 Ankara- Dizi Haberleri

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