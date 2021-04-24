Hande Erçel Yaktı Kavurdu Tutuşturdu! Instagram Cayır Cayır Yanıyor! Böyle Bir Poz Yok! Dekolteler Üst Üste…

Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapması ardından Kerem Bürsin ile birlikte bir Maldivler kaçamağı yapan Hande Erçel burada vermiş olduğu pozlar ile birlikte resmen yürekleri hoplattı. Yapmış olduğu sosyal medya paylaşımları ardından Hande Erçel’e pek çok iltifat ve beğeni geldi. İşte Hande Erçel’in yapmış olduğu o paylaşımlar ve Kerem Bürsin ile birlikte Maldivler kaçamağı hakkında merak edilen tüm ayrıntılar…

Hande Erçel Kerem Bürsin Maldivler kaçamağı ardından hayranlarını resmen büyülediler. Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finaline gitmesi ardından ikili birlikte Maldivler’e gitti. Hala aralarındaki ilişki hakkında inkar etmeyi tercih etseler bile yine de hayranları tarafından çiftin birlikte olduğu her hallerinde anlaşılmaya devam ediyor. İkilinin gitmiş olduğu tatil kaçamağında yaşananlar hayranlarını resmen şok etti. İşte merak edilen diğer ayrıntılar…

