Savaşçı Dizisinde Kağan Bozok Yeniden Dönüyor! Yasak Elma Berk Oktay İçin Kökten Bitti! Tüm Hazırlıklar Yeniden Başladı! Veda Pozunu Verdi!

Berk Oktay geçtiğimiz aylarda Savaşçı dizisinin 99. bölümünde yer almış fakat dizinin yeni bölümü ekranlara uzun bir süre gelmeyince diziden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Sevilen oyuncunun bu ani vedasının hemen arkasından ise Berk Oktay, Yasak Elma dizisiyle el sıkışmıştı. Yasak Elma dizisinin izleyicisi büyük bir şok yaşatan Berk Oktay, şimdi Savaşçı dizisine yeniden mi dönüyor?

Yasak Elma dizisinin yeni bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelecek. ekranlara gelecek olan yeni bölümde ise bir isim diziden ayrılacak. Diziden ayrılacak isim için Yasak Elma dizisinin fragmanında ufak bir detay verilmişti. Nilperi Şahinkaya'nın hayat verdiği Cansu karakteri, Berk Oktay'ın hayat verdiği Çağatay karakterine silah doğrultmuştu.



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