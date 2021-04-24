Survivor Çağrı’dan İlk Açıklama Geldi! Bu Açıklamalar Ortalığı Ayağa Kaldırır! Tüm Dengeleri Değiştirdi! Meğer Acun Ilıcalı…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programı Survivor yarışmasında yine olaylar karıştı. Yaşanan olaylar ardından Çağrı tarafından ilk açıklama yapıldı. Çağrı tarafından yapılan bu açıklamalar ardından pek çok kişi resmen şok geçirdi.
Yapılan açıklamalar resmen bütün dengeleri de değiştirdi. Bu kapsamda Acun Ilıcalı hakkında ortaya atılan gelişmeler de izleyicilerin resmen şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte Survivor hakkında meydana gelen o gelişmeler ve habere ilişkin olarak merak edilen tüm detaylar…
Survivor yarışmasından elenen Çağrı Atakan yapmış olduğu açıklamaları ile ekranları karşısında yer alan izleyicilerin resmen şok geçirmelerine neden oldu. Yaşadığı sakatlık nedeni ile yarışmadan diskalifiye olan Çağrı’nın yaptığı o açıklamalar ardından izleyiciler ne düşüneceklerini bile bilemediler. Çağrı Atakan yapmış olduğu açıklamalarında sunucu Murat Ceylan’a tepkisi ve Acun Ilıcalı’dan da bir hafta süre istemesi ardından yaşadıklarını dile getirdi. Son olarak ayrılmadan önce de yarışmada son dörtte görmek istediği favori isimleri açıkladı. İşte Çağrı Atakan tarafından yapılan o açıklamalar ve merak edilen tüm ayrıntılar…
24 Nis 2021 - 20:15 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.