Çukur'da Maskeli İsim Yine Yamaç'ı Evire Çevire Dövecek! Yer Yerinden Oynayacak, Yamaç Diziye Veda Edebilir! Neler Oluyor?
Show TV ekranlarının en heyecanlı dizilerinden biri olan Çukur dizisinde dengeler değişiyor. Finaline sayılı günler kalan başarılı dizinin yeni bölümünde maskeli adam Yamaç'ı yeniden evire çevire dövecek. Henüz kimliği açıklanmayan oyuncunun kim olduğuna dair birçok fikir yürütülüyor. Diziden her hafta olduğu gibi bu haftada ayrılan isimler ortaya çıktı...
Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi birbirinden özel isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde yer yerinden oynayacak.
Maskeli adamın Emmi'ye saldırmasına şahit olan Aliço durumu Yamaç'a anlatıyor. İddialara göre ise dizinin yeni bölümünde Emmi karakterine hayat veren başarılı oyuncu diziden ayrılacak. Fakat dizinin yayınlanan bölümünde Emmi sadece bir saldırıya uğruyor yani ölüm gibi bir sahne gözler önüne gelmedi.
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24 Nis 2021 - 21:40 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.