Anasayfa/

Foto Galeri/

24 Nis 2021 - 21:40

Çukur'da Maskeli İsim Yine Yamaç'ı Evire Çevire Dövecek! Yer Yerinden Oynayacak, Yamaç Diziye Veda Edebilir! Neler Oluyor?

Show TV ekranlarının en heyecanlı dizilerinden biri olan Çukur dizisinde dengeler değişiyor. Finaline sayılı günler kalan başarılı dizinin yeni bölümünde maskeli adam Yamaç'ı yeniden evire çevire dövecek. Henüz kimliği açıklanmayan oyuncunun kim olduğuna dair birçok fikir yürütülüyor. Diziden her hafta olduğu gibi bu haftada ayrılan isimler ortaya çıktı...