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- 24 Nis 2021 - 21:40 G: 24 Nis 2021 - 21:57

Çukur'da Maskeli İsim Yine Yamaç'ı Evire Çevire Dövecek! Yer Yerinden Oynayacak, Yamaç Diziye Veda Edebilir! Neler Oluyor?

Show TV ekranlarının en heyecanlı dizilerinden biri olan Çukur dizisinde dengeler değişiyor. Finaline sayılı günler kalan başarılı dizinin yeni bölümünde maskeli adam Yamaç'ı yeniden evire çevire dövecek. Henüz kimliği açıklanmayan oyuncunun kim olduğuna dair birçok fikir yürütülüyor. Diziden her hafta olduğu gibi bu haftada ayrılan isimler ortaya çıktı...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi birbirinden özel isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde yer yerinden oynayacak. 

Maskeli adamın Emmi'ye saldırmasına şahit olan Aliço durumu Yamaç'a anlatıyor. İddialara göre ise dizinin yeni bölümünde Emmi karakterine hayat veren başarılı oyuncu diziden ayrılacak. Fakat dizinin yayınlanan bölümünde Emmi sadece bir saldırıya uğruyor yani ölüm gibi bir sahne gözler önüne gelmedi.

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24 Nis 2021 - 21:40 Ankara- Dizi Haberleri

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