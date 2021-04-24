Acun Ilıcalı Mahkeme Şoku! Ağır Darbeler Üst Üste İniyor, Ayakta Duramaz Hale Geldi! Bundan Sonra Neler Olur Kimse Bilmiyor!

Gerek TV8 ve TV8,5 ekranlarında gerekse Netfilx'e rakip olmak amacıyla oluşturduğu Exxen platformunda birçok sorunla karşılaşan Acun Ilıcalı şimdi resmen dibe battı. Acun medya ve MNG yapımcılığı yakından ilgilendiren bu olayda milyonların çok sevdiği bir isim Acun Ilıcalı'ya dava açtı. Açılan davada istenilen tutarlar ise dudakların uçuklamasına neden oldu.

Ünlü şarkıcı açtığı dava ile mahkemeden lehine sonuç aldı. Acun Medya’ya mahkemeden inanılmaz bir rakam kesildi. MNG yayıncılık ve Acun Medya Prodüksiyon Şirketine karşı açılan davada mahkeme kararını verdi. Ortaya çıkan rakam ise Acun Ilıcalı’ya şok yaşattı. Sevilen yarışmalardan O Ses Türkiye ve O Ses Türkiye Çocuklarda gelişen bu olay gündeme bomba gibi düştü.