Acun Ilıcalı Mahkeme Şoku! Ağır Darbeler Üst Üste İniyor, Ayakta Duramaz Hale Geldi! Bundan Sonra Neler Olur Kimse Bilmiyor!
Televizyon dünyasının en başarılı isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı'ya mahkeme şoku! Son zamanlarda yaptığı tüm hamlelerle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Acun Ilıcalı son gelen ağır darbeden sonra sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına göre 'ayakta duramaz' hale geldi. Başarılı iş insanlarından biri olan Acun Ilıcalı için mahkemeden son karar çıktı. Bundan sonra neler olacak...
Gerek TV8 ve TV8,5 ekranlarında gerekse Netfilx'e rakip olmak amacıyla oluşturduğu Exxen platformunda birçok sorunla karşılaşan Acun Ilıcalı şimdi resmen dibe battı. Acun medya ve MNG yapımcılığı yakından ilgilendiren bu olayda milyonların çok sevdiği bir isim Acun Ilıcalı'ya dava açtı. Açılan davada istenilen tutarlar ise dudakların uçuklamasına neden oldu.
Ünlü şarkıcı açtığı dava ile mahkemeden lehine sonuç aldı. Acun Medya’ya mahkemeden inanılmaz bir rakam kesildi. MNG yayıncılık ve Acun Medya Prodüksiyon Şirketine karşı açılan davada mahkeme kararını verdi. Ortaya çıkan rakam ise Acun Ilıcalı’ya şok yaşattı. Sevilen yarışmalardan O Ses Türkiye ve O Ses Türkiye Çocuklarda gelişen bu olay gündeme bomba gibi düştü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.