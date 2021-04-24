Haberler Ankara Haberler Ankara
- 24 Nis 2021 - 22:12 G: 24 Nis 2021 - 22:26

Acun Ilıcalı Mahkeme Şoku! Ağır Darbeler Üst Üste İniyor, Ayakta Duramaz Hale Geldi! Bundan Sonra Neler Olur Kimse Bilmiyor!

Televizyon dünyasının en başarılı isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı'ya mahkeme şoku! Son zamanlarda yaptığı tüm hamlelerle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Acun Ilıcalı son gelen ağır darbeden sonra sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına göre 'ayakta duramaz' hale geldi. Başarılı iş insanlarından biri olan Acun Ilıcalı için mahkemeden son karar çıktı. Bundan sonra neler olacak...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Gerek TV8 ve TV8,5 ekranlarında gerekse Netfilx'e rakip olmak amacıyla oluşturduğu Exxen platformunda birçok sorunla karşılaşan Acun Ilıcalı şimdi resmen dibe battı. Acun medya ve MNG yapımcılığı yakından ilgilendiren bu olayda milyonların çok sevdiği bir isim Acun Ilıcalı'ya dava açtı. Açılan davada istenilen tutarlar ise dudakların uçuklamasına neden oldu. 

Ünlü şarkıcı açtığı dava ile mahkemeden lehine sonuç aldı. Acun Medya’ya mahkemeden inanılmaz bir rakam kesildi. MNG yayıncılık ve Acun Medya Prodüksiyon Şirketine karşı açılan davada mahkeme kararını verdi. Ortaya çıkan rakam ise Acun Ilıcalı’ya şok yaşattı. Sevilen yarışmalardan O Ses Türkiye ve O Ses Türkiye Çocuklarda gelişen bu olay gündeme bomba gibi düştü.

24 Nis 2021 - 22:12 Ankara- Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Neslihan Atagül ile Uraz Kaygılaroğlu Hayranlarını Mutluluktan Havalara Uçurdu! Sefirin Kızı Dizisinin Finalinde Yer Mi Alacaklar? Dizi Dünyası Bunu Konuşuyor... mask
Neslihan Atagül ile Uraz Kaygılaroğlu Hayranlarını Mutluluktan Havalara Uçurdu! Sefirin Kızı Dizisinin Finalinde Yer Mi Alacaklar? Dizi Dünyası Bunu Konuşuyor...
Savaşçı Dizisinde Kağan Bozok Yeniden Dönüyor! Yasak Elma Berk Oktay İçin Kökten Bitti! Tüm Hazırlıklar Yeniden Başladı! Veda Pozunu Verdi! mask
Savaşçı Dizisinde Kağan Bozok Yeniden Dönüyor! Yasak Elma Berk Oktay İçin Kökten Bitti! Tüm Hazırlıklar Yeniden Başladı! Veda Pozunu Verdi!
Hande Erçel Yaktı Kavurdu Tutuşturdu! Instagram Cayır Cayır Yanıyor! Böyle Bir Poz Yok! Dekolteler Üst Üste… mask
Hande Erçel Yaktı Kavurdu Tutuşturdu! Instagram Cayır Cayır Yanıyor! Böyle Bir Poz Yok! Dekolteler Üst Üste…
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu Paraya Para Demiyor! Tatil İçin Villa Seçimini Yaptılar, Dudakları Uçuklattılar! Neler Oluyor? mask
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu Paraya Para Demiyor! Tatil İçin Villa Seçimini Yaptılar, Dudakları Uçuklattılar! Neler Oluyor?
Masumiyet Dizisinin Oyuncuları Darphane Kadar Kazanıyor! Bölüm Başı Aldıkları Ücretler Çılgına Çevirdi! Paraya Para Demiyorlar… mask
Masumiyet Dizisinin Oyuncuları Darphane Kadar Kazanıyor! Bölüm Başı Aldıkları Ücretler Çılgına Çevirdi! Paraya Para Demiyorlar…
Nihat Hatipoğlu Şok İçerisinde Kaldı! Öyle Bir Soru Aldı Ki, Milyonlar “Yok Artık” Dedi! “Uzaylılar Müslüman Mı?” mask
Nihat Hatipoğlu Şok İçerisinde Kaldı! Öyle Bir Soru Aldı Ki, Milyonlar “Yok Artık” Dedi! “Uzaylılar Müslüman Mı?”
Kerem Bürsin Hande Erçel'in Lafını İkiletmedi! O İsmi Tarihe Gömdü, Tüm Paylaşımlarını Kaldırdı! Yorumlar Peş Peşe Geliyor! "Aşk Adamı!" mask
Kerem Bürsin Hande Erçel'in Lafını İkiletmedi! O İsmi Tarihe Gömdü, Tüm Paylaşımlarını Kaldırdı! Yorumlar Peş Peşe Geliyor! "Aşk Adamı!"
Merve Özbey Tepkilerin Nedeni Oldu! Acımasızca Eleştirileri Peş Peşe Aldı! Paylaştığına Bin Pişman Oldu! Neler Oluyor? mask
Merve Özbey Tepkilerin Nedeni Oldu! Acımasızca Eleştirileri Peş Peşe Aldı! Paylaştığına Bin Pişman Oldu! Neler Oluyor?
Seda Sayan Sosyal Medyanın Dalga Konusu Oldu! Görenler Öyle Şeyler Diyor Ki, Akıllar Almıyor! Twitter'ı Ayağa Kaldırdı... "Yapma Be Bacım!" mask
Seda Sayan Sosyal Medyanın Dalga Konusu Oldu! Görenler Öyle Şeyler Diyor Ki, Akıllar Almıyor! Twitter'ı Ayağa Kaldırdı... "Yapma Be Bacım!"
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ından Diziye Alaylı Gönderme! Uğur Güneş Paylaştı, Sosyal Medya Yıkıldı! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor! mask
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ından Diziye Alaylı Gönderme! Uğur Güneş Paylaştı, Sosyal Medya Yıkıldı! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kabine Toplantısı Ne Zaman, Saat Kaçta? Tam Kapanma Olacak Mı? mask
Kabine Toplantısı Ne Zaman, Saat Kaçta? Tam Kapanma Olacak Mı?
Çukur'da Maskeli İsim Yine Yamaç'ı Evire Çevire Dövecek! Yer Yerinden Oynayacak, Yamaç Diziye Veda Edebilir! Neler Oluyor? mask
Çukur'da Maskeli İsim Yine Yamaç'ı Evire Çevire Dövecek! Yer Yerinden Oynayacak, Yamaç Diziye Veda Edebilir! Neler Oluyor?
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde görünüm mask
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde görünüm
Survivor Çağrı’dan İlk Açıklama Geldi! Bu Açıklamalar Ortalığı Ayağa Kaldırır! Tüm Dengeleri Değiştirdi! Meğer Acun Ilıcalı… mask
Survivor Çağrı’dan İlk Açıklama Geldi! Bu Açıklamalar Ortalığı Ayağa Kaldırır! Tüm Dengeleri Değiştirdi! Meğer Acun Ilıcalı…
Neslihan Atagül ile Uraz Kaygılaroğlu Hayranlarını Mutluluktan Havalara Uçurdu! Sefirin Kızı Dizisinin Finalinde Yer Mi Alacaklar? Dizi Dünyası Bunu Konuşuyor... mask
Neslihan Atagül ile Uraz Kaygılaroğlu Hayranlarını Mutluluktan Havalara Uçurdu! Sefirin Kızı Dizisinin Finalinde Yer Mi Alacaklar? Dizi Dünyası Bunu Konuşuyor...
Savaşçı Dizisinde Kağan Bozok Yeniden Dönüyor! Yasak Elma Berk Oktay İçin Kökten Bitti! Tüm Hazırlıklar Yeniden Başladı! Veda Pozunu Verdi! mask
Savaşçı Dizisinde Kağan Bozok Yeniden Dönüyor! Yasak Elma Berk Oktay İçin Kökten Bitti! Tüm Hazırlıklar Yeniden Başladı! Veda Pozunu Verdi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL