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- 24 Nis 2021 - 22:26 G: 24 Nis 2021 - 23:21

Eda Ece 'Küçülmüşte Büyümüş!" O Paylaşımıyla Gönülleri Fethetti! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! "Zerre Değişiklik Yok!"

Yasak Elma dizinin başrol oyuncusu olan Eda Ece, hayranlarını mest etti. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu yaptığı paylaşımla birlikte tüm dikkatleri üzerine çekti. Sevilen oyuncunun paylaşımını görenler ise söz konusu fotoğrafla, şimdiki hallerini kıyaslayarak "Zerre değişmemiş" yorumlarını yaptılar. İşte sevilen oyuncudan özel günde gelen sevimli paylaşım!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle kariyer noktasının en iyi yerlere geldiği gözle görülür bir şekilde duruyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel olarak yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine toplayan güzel oyuncu, dikkatleri üzerine topladı. Çocukluk fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu hayranlarından "Küçülmüşte büyümüş" yorumlarını aldı. 

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu paylaşımlarıyla sevenlerini adeta büyülüyor. Sık sık sevenlerinin beğenisini toplayacak gönderiler atan Eda Ece, bu gönderilerine bir yenisini ekledi. Hem günlük hayatından hem de setten paylaşımlar yapan Eda Ece'den bu sefer hayranlarını şaşırtacak bir paylaşım geldi.


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24 Nis 2021 - 22:26 Ankara- Dizi Haberleri

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