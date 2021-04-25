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- 25 Nis 2021 - 09:12 G: 25 Nis 2021 - 09:30

Ankara Koronavirüs Salgınında Yasaklar Kalkıyor Mu? Vaka Sayıları Günden Güne Çakılıyor! Eski Günlere Dönmeye Az Kaldı! Tam Tamına...

Ankara koronavirüs salgınında son demlerini yaşıyor. Vaka sayılarının hızla çakılmaya başlaması ise vatandaşlara ramazan sonrasında yasakların kalkıp kalkmayacağını merak ettirdi. Bizlerde Haberler Ankara ailesi olarak sizlere en doğru ve güncel bilgileri derledik. Kısa bir süre önce yapılan kabine toplantısında Recep Tayyip Erdoğan yasakların kalkmasına dair birçok açıklama yapmıştı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Binlerce kişinin yaşadığı Ankara ili ve diğer tüm illerimizde yasakların ramazan ayından sonra kalkması için büyük bir düşüş yaşaması gerekiyor. 60 binlere kadar çıkan vaka sayısının hızla düşüş yaşamasıyla birlikte yasaklarda doğrudan kalkacak fakat kademeli bir şekilde yasaklar uygulanmaya devam edilecek.  

Bunun yanında açıklanan verilere göre; 24 saat içerisinde toplamda 281.183 kişiye test yapıldı. Bu testlerden sonucu pozitif çıkan kişi sayısı ise 40.596 kişi olarak açıklandı. Hasta sayısı ise 2.905 kişi oldu. Vefat eden kişi sayısı 339 olarak açıklandı. İyileşen hasta sayısı ise 52.297 olarak açıklandı.

25 Nis 2021 - 09:12 Ankara- Sağlık

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